«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы «SuperJob» проанализировали рынок труда в отрасли транспорта, логистики, складского хозяйства и внешнеэкономической деятельности и выяснили, есть ли в логистике есть дефицит кадров, на каких позициях он заметен больше, а на каких – меньше, а также как за последнее время изменился рынок труда в логистике: динамика вакансий, зарплат.
По данным Исследовательского центра «SuperJob» (Россия, все округа. 02.11.2023 г.), сегмент «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» входит в топ-5 отраслей с наибольшим спросом на персонал по итогам октября 2023 года (в порядке убывания количества вакансий):
- Промышленность, производство (самое большое количество вакансий в октябре);
- Строительство, проектирование, недвижимость;
- Ритейл
- Транспорт, логистика, склад, ВЭД;
- Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.
Больше всего вакансий в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» по итогам октября в сегментах (в порядке убывания количества вакансий):
- Грузовые автомобильные перевозки;
- Склад;
- Логистика.
Конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий: соискателей не становится больше, работодатели находятся в ситуации, когда на одну вакансию приходится в среднем одно резюме (при этом нужно понимать, что число вакантных мест гораздо больше, чем число вакансий, так как, к примеру, одна вакансия рабочего склада или водителя в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек данной специальности).
«SuperJob» уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Данная тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы. И в ближайшие пару лет нет предпосылок для улучшения ситуации. Преимущество на рынке труда — у работодателей, отказавшихся от лишних барьеров в найме, в частности, негласных пожеланий к возрасту (официально возрастная дискриминация незаконна).
Изменение среднего возраста соискателя за год (данные в целом по РФ):
|
Позиция
|
2023
|
2022
|
Водитель грузового автомобиля
|
44 ↑
|
42
|
Водитель погрузчика
|
41 ↑
|
40
|
Водитель-курьер
|
40 ↑
|
37
|
Курьер пеший/на самокате/велосипеде
|
37 ↑
|
34
|
Комплектовщик
|
37 ↑
|
31
|
Грузчик
|
35 ↑
|
32
|
Сборщик заказов
|
32 ↑
|
29
Заработные платы продолжают рост. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы.
Так, например больше всего в среднем готовы платить водителям большегрузного транспорта (от 5 тонн): 150000 руб. на руки в месяц, после уплаты налогов (+20% год к году). Максимально им же предлагают 270000 руб.
Высокие зарплаты в отрасли также у водителей курьеров: в среднем 100 000 руб. (+11,1%), а максимум – 250000 руб.
Самый же высокий прирост средней рыночной заработной платы за год в % наблюдается у грузчиков: +27,3%. Их средние зарплаты по стране составляют 70 000 руб., а максимальные – 100000 руб.
Динамика заработных плат в Москве за год:
|
Позиция
|
Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц
|
Прирост средней рыночной заработной платы за год, %
|
средняя (медиана)
|
максимальная
|
Водитель большегрузного транспорта (от 5 тонн)
|
150 000
|
270 000
|
+20%
|
Водитель погрузчика
|
75 000
|
110 000
|
+15,4%
|
Водитель-курьер
|
100 000
|
250 000
|
+11,1%
|
Курьер пеший/на самокате/велосипеде
|
75 000
|
115 000
|
+25%
|
Комплектовщик
|
70 000
|
125 000
|
+16,7%
|
Грузчик
|
70 000
|
100 000
|
+27,3%
|
Сборщик заказов
|
60 000
|
100 000
|
+9,1%
В топ вакансий ноября в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» среди водителей грузового транспорта вошли предложения для водителя-курьера на личном грузовом автомобиле в Ханты-Мансийске (от 300000 руб.), водителя с грузовым автомобилем в Москве (от 250000 руб.), водителя экспедитора категории Е в Омской области, пос. Светлый (от 220000 руб.), водителя на автомобиле категории С в Москве (200000 — 300000 руб.), водителя-экспедитора также в столице (от 200000 руб.). Водителю категории Е предлагают в Пушкинском районе Московской области 170 000 — 190000 руб., водителю на контейнеровоз в Москве готовы платить от 170000 руб., а водителю категории E в посёлке Отрадное Новоусманского района Воронежской области обещают 160000 — 200000 руб.
В топ вакансий ноября в сфере логистики, складе и ВЭД вошли вакансии руководителя складского комплекса в Москве (от 190000 руб.), руководителя цепи поставок в Москве (от 161500 руб.). Второму помощнику капитана (грузовой флот) в Хабаровске и(ли) Владивостоке обещают от 185000 руб., машинисту тепловоза в Воронеже гуавы платить 160000 — 190000 руб., а менеджеру по продажам логистических услуг в Москве −от 150000 руб.