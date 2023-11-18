«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы «SuperJob» проанализировали рынок труда в отрасли транспорта, логистики, складского хозяйства и внешнеэкономической деятельности и выяснили, есть ли в логистике есть дефицит кадров, на каких позициях он заметен больше, а на каких – меньше, а также как за последнее время изменился рынок труда в логистике: динамика вакансий, зарплат.

По данным Исследовательского центра «SuperJob» (Россия, все округа. 02.11.2023 г.), сегмент «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» входит в топ-5 отраслей с наибольшим спросом на персонал по итогам октября 2023 года (в порядке убывания количества вакансий):

Промышленность, производство (самое большое количество вакансий в октябре);

Строительство, проектирование, недвижимость;

Ритейл

Транспорт, логистика, склад, ВЭД;

Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.

Больше всего вакансий в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» по итогам октября в сегментах (в порядке убывания количества вакансий):

Грузовые автомобильные перевозки;

Склад;

Логистика.

Конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий: соискателей не становится больше, работодатели находятся в ситуации, когда на одну вакансию приходится в среднем одно резюме (при этом нужно понимать, что число вакантных мест гораздо больше, чем число вакансий, так как, к примеру, одна вакансия рабочего склада или водителя в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек данной специальности).

«SuperJob» уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Данная тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы. И в ближайшие пару лет нет предпосылок для улучшения ситуации. Преимущество на рынке труда — у работодателей, отказавшихся от лишних барьеров в найме, в частности, негласных пожеланий к возрасту (официально возрастная дискриминация незаконна).

Изменение среднего возраста соискателя за год (данные в целом по РФ):

Позиция 2023 2022 Водитель грузового автомобиля 44 ↑ 42 Водитель погрузчика 41 ↑ 40 Водитель-курьер 40 ↑ 37 Курьер пеший/на самокате/велосипеде 37 ↑ 34 Комплектовщик 37 ↑ 31 Грузчик 35 ↑ 32 Сборщик заказов 32 ↑ 29

Заработные платы продолжают рост. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы.

Так, например больше всего в среднем готовы платить водителям большегрузного транспорта (от 5 тонн): 150000 руб. на руки в месяц, после уплаты налогов (+20% год к году). Максимально им же предлагают 270000 руб.

Высокие зарплаты в отрасли также у водителей курьеров: в среднем 100 000 руб. (+11,1%), а максимум – 250000 руб.

Самый же высокий прирост средней рыночной заработной платы за год в % наблюдается у грузчиков: +27,3%. Их средние зарплаты по стране составляют 70 000 руб., а максимальные – 100000 руб.

Динамика заработных плат в Москве за год:

Позиция Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц Прирост средней рыночной заработной платы за год, % средняя (медиана) максимальная Водитель большегрузного транспорта (от 5 тонн) 150 000 270 000 +20% Водитель погрузчика 75 000 110 000 +15,4% Водитель-курьер 100 000 250 000 +11,1% Курьер пеший/на самокате/велосипеде 75 000 115 000 +25% Комплектовщик 70 000 125 000 +16,7% Грузчик 70 000 100 000 +27,3% Сборщик заказов 60 000 100 000 +9,1%

В топ вакансий ноября в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» среди водителей грузового транспорта вошли предложения для водителя-курьера на личном грузовом автомобиле в Ханты-Мансийске (от 300000 руб.), водителя с грузовым автомобилем в Москве (от 250000 руб.), водителя экспедитора категории Е в Омской области, пос. Светлый (от 220000 руб.), водителя на автомобиле категории С в Москве (200000 — 300000 руб.), водителя-экспедитора также в столице (от 200000 руб.). Водителю категории Е предлагают в Пушкинском районе Московской области 170 000 — 190000 руб., водителю на контейнеровоз в Москве готовы платить от 170000 руб., а водителю категории E в посёлке Отрадное Новоусманского района Воронежской области обещают 160000 — 200000 руб.

В топ вакансий ноября в сфере логистики, складе и ВЭД вошли вакансии руководителя складского комплекса в Москве (от 190000 руб.), руководителя цепи поставок в Москве (от 161500 руб.). Второму помощнику капитана (грузовой флот) в Хабаровске и(ли) Владивостоке обещают от 185000 руб., машинисту тепловоза в Воронеже гуавы платить 160000 — 190000 руб., а менеджеру по продажам логистических услуг в Москве −от 150000 руб.