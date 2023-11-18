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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.23 14:00

«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы «SuperJob» проанализировали рынок труда в отрасли транспорта, логистики, складского хозяйства и внешнеэкономической деятельности и выяснили, есть ли в логистике есть дефицит кадров, на каких позициях он заметен больше, а на каких – меньше, а также как за последнее время изменился рынок труда в логистике: динамика вакансий, зарплат.

По данным Исследовательского центра «SuperJob» (Россия, все округа. 02.11.2023 г.), сегмент «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» входит в топ-5 отраслей с наибольшим спросом на персонал по итогам октября 2023 года (в порядке убывания количества вакансий):

  • Промышленность, производство (самое большое количество вакансий в октябре);
  • Строительство, проектирование, недвижимость;
  • Ритейл
  • Транспорт, логистика, склад, ВЭД;
  • Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.

Больше всего вакансий в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» по итогам октября в сегментах (в порядке убывания количества вакансий):

  • Грузовые автомобильные перевозки;
  • Склад;
  • Логистика.

Конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий: соискателей не становится больше, работодатели находятся в ситуации, когда на одну вакансию приходится в среднем одно резюме (при этом нужно понимать, что число вакантных мест гораздо больше, чем число вакансий, так как, к примеру, одна вакансия рабочего склада или водителя в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек данной специальности).

«SuperJob» уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Данная тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих.  «Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы. И в ближайшие пару лет нет предпосылок для улучшения ситуации. Преимущество на рынке труда — у работодателей, отказавшихся от лишних барьеров в найме, в частности, негласных пожеланий к возрасту (официально возрастная дискриминация незаконна).

Изменение среднего возраста соискателя за год (данные в целом по РФ): 

Позиция

2023

2022

Водитель грузового автомобиля

44 ↑

42

Водитель погрузчика

41 ↑

40

Водитель-курьер

40 ↑

37

Курьер пеший/на самокате/велосипеде

37 ↑

34

Комплектовщик

37 ↑

31

Грузчик

35 ↑

32

Сборщик заказов

32 ↑

29

 

Заработные платы продолжают рост. В условиях жесткой конкуренции за персонал денежная мотивация — решающий фактор в борьбе за кадры. Оказывают влияние и инфляционные процессы.

Так, например больше всего в среднем готовы платить водителям большегрузного транспорта (от 5 тонн): 150000 руб. на руки в месяц, после уплаты налогов (+20% год к году). Максимально им же предлагают 270000 руб.

Высокие зарплаты в отрасли также у водителей курьеров: в среднем 100 000 руб. (+11,1%), а максимум – 250000 руб.

Самый же высокий прирост средней рыночной заработной платы за год в % наблюдается у грузчиков: +27,3%. Их средние зарплаты по стране составляют 70 000 руб., а максимальные – 100000 руб.

Динамика заработных плат в Москве за год: 

Позиция

Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц

Прирост средней рыночной заработной платы за год, %

средняя (медиана)

максимальная

Водитель большегрузного транспорта (от 5 тонн)

150 000

270 000

+20%

Водитель погрузчика

75 000

110 000

+15,4%

Водитель-курьер

100 000

250 000

+11,1%

Курьер пеший/на самокате/велосипеде

75 000

115 000

+25%

Комплектовщик

70 000

125 000

+16,7%

Грузчик

70 000

100 000

+27,3%

Сборщик заказов

60 000

100 000

+9,1%

 

В топ вакансий ноября в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» среди водителей грузового транспорта вошли предложения для водителя-курьера на личном грузовом автомобиле в Ханты-Мансийске (от 300000 руб.), водителя с грузовым автомобилем в Москве (от 250000 руб.), водителя экспедитора категории Е в Омской области, пос. Светлый (от 220000 руб.), водителя на автомобиле категории С в Москве (200000 — 300000 руб.), водителя-экспедитора также в столице (от 200000 руб.). Водителю категории Е предлагают в Пушкинском районе Московской области 170 000 — 190000 руб., водителю на контейнеровоз в Москве готовы платить от 170000 руб., а          водителю категории E в посёлке Отрадное Новоусманского района Воронежской области обещают 160000 — 200000 руб.   

В топ вакансий ноября в сфере логистики, складе и ВЭД вошли вакансии руководителя складского комплекса в Москве (от 190000 руб.), руководителя цепи поставок в Москве (от 161500 руб.). Второму помощнику капитана (грузовой флот) в Хабаровске и(ли) Владивостоке обещают от 185000 руб., машинисту тепловоза в Воронеже гуавы платить 160000 — 190000 руб., а менеджеру по продажам логистических услуг в Москве −от 150000 руб.

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