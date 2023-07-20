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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.23 18:00

«SuperJob»: Мурманск попал в топ городов для командировки мечты

Санкт-Петербург, Москва и Владивосток — самые привлекательные города для командировок: именно в этих местах чаще всего хотели бы побывать по долгу службы россияне. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытиого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья работа предполагает возможность командировок.

В Мурманск наряду с другими городами тоже хотят поехать в командировку, но столицу Кольского Заполярья  упомянули только в варианте «Другое» среди оставшихся 26% респондентов открытого опроса.

Главная мечта тех, кто ездит в командировки, — попасть в Санкт-Петербург: побывать в Северной столице по работе хотел бы каждый девятый (11%). Чуть реже сообщают о желании посетить Москву (9%) и Владивосток (8%). По 6% хотят съездить в командировку в Сочи и Калининград, 4% — в Казань. О визите в Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск мечтают по 2% опрошенных. Ещё 26% назвали другие места: упоминались Астрахань, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Ярославль. Готовы к командировке в любой город 13%: «Профессионал везде готов работать и показывать результат».

О деловой поездке в Москву и Сочи чаще мечтают женщины. Тех, кто готов отправиться в любое место, больше среди мужчин.

За последний год о желании посетить за счёт работодателя Санкт-Петербург стали говорить реже, а вот интерес к Владивостоку вырос.

Москвичи чаще всего мечтают о командировке в Санкт-Петербург, а петербуржцы — в Москву. У жителей столицы в топе также Владивосток и Сочи, а у тех, кто живёт и работает в городе на Неве, — Калининград и Казань.

Жители большинства российских мегаполисов больше всего хотели бы попасть в командировку в Москву. Санкт-Петербург на первом месте — в Красноярске и Нижнем Новгороде. Желающих поехать по работе в Сочи больше всего в Волгограде и Казани. Владивосток в топе у жителей Волгограда, Воронежа, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска и Самары. Калининград чаще всего называли жители Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска. Тех, кто мечтает нанести деловой визит в Кисловодск, больше в Нижнем Новгороде, а желающих побывать в Петропавловске-Камчатском — в Перми.

Вопрос: «В какой российский город вы хотели бы поехать в командировку в следующий раз?» (открытый опрос)

 

Вариант ответа

Все

Пол

муж

жен

Санкт-Петербург

11%

11%

11%

Москва

9%

7%

12%

Владивосток

8%

8%

8%

Сочи

6%

4%

9%

Калининград

6%

5%

7%

Казань

4%

3%

6%

Екатеринбург

2%

2%

2%

Петропавловск-Камчатский

2%

2%

1%

Краснодар

2%

1%

3%

Нижний Новгород

2%

2%

2%

Новосибирск

2%

2%

1%

В любой город

13%

15%

11%

Другое

(Анадырь, Анапа, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Кемерово, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Мурманск, Омск, Оренбург, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и проч.)

26%

29%

22%

Затрудняюсь ответить

7%

9%

5%

 

Вариант ответа

2023

2022

Санкт-Петербург

11%

16%

Москва

9%

11%

Владивосток

8%

4%

Сочи

6%

5%

Калининград

6%

4%

Казань

4%

4%

Екатеринбург

2%

2%

Петропавловск-Камчатский

2%

0%

Краснодар

2%

3%

Нижний Новгород

2%

0%

Новосибирск

2%

2%

В любой город

13%

10%

Другое

26%

28%

Затрудняюсь ответить

7%

11%

Комментарии

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