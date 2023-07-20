«SuperJob»: Мурманск попал в топ городов для командировки мечты
Санкт-Петербург, Москва и Владивосток — самые привлекательные города для командировок: именно в этих местах чаще всего хотели бы побывать по долгу службы россияне. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытиого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья работа предполагает возможность командировок.
В Мурманск наряду с другими городами тоже хотят поехать в командировку, но столицу Кольского Заполярья упомянули только в варианте «Другое» среди оставшихся 26% респондентов открытого опроса.
Главная мечта тех, кто ездит в командировки, — попасть в Санкт-Петербург: побывать в Северной столице по работе хотел бы каждый девятый (11%). Чуть реже сообщают о желании посетить Москву (9%) и Владивосток (8%). По 6% хотят съездить в командировку в Сочи и Калининград, 4% — в Казань. О визите в Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск мечтают по 2% опрошенных. Ещё 26% назвали другие места: упоминались Астрахань, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Ярославль. Готовы к командировке в любой город 13%: «Профессионал везде готов работать и показывать результат».
О деловой поездке в Москву и Сочи чаще мечтают женщины. Тех, кто готов отправиться в любое место, больше среди мужчин.
За последний год о желании посетить за счёт работодателя Санкт-Петербург стали говорить реже, а вот интерес к Владивостоку вырос.
Москвичи чаще всего мечтают о командировке в Санкт-Петербург, а петербуржцы — в Москву. У жителей столицы в топе также Владивосток и Сочи, а у тех, кто живёт и работает в городе на Неве, — Калининград и Казань.
Жители большинства российских мегаполисов больше всего хотели бы попасть в командировку в Москву. Санкт-Петербург на первом месте — в Красноярске и Нижнем Новгороде. Желающих поехать по работе в Сочи больше всего в Волгограде и Казани. Владивосток в топе у жителей Волгограда, Воронежа, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска и Самары. Калининград чаще всего называли жители Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска. Тех, кто мечтает нанести деловой визит в Кисловодск, больше в Нижнем Новгороде, а желающих побывать в Петропавловске-Камчатском — в Перми.
Вопрос: «В какой российский город вы хотели бы поехать в командировку в следующий раз?» (открытый опрос)
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
муж
|
жен
|
Санкт-Петербург
|
11%
|
11%
|
11%
|
Москва
|
9%
|
7%
|
12%
|
Владивосток
|
8%
|
8%
|
8%
|
Сочи
|
6%
|
4%
|
9%
|
Калининград
|
6%
|
5%
|
7%
|
Казань
|
4%
|
3%
|
6%
|
Екатеринбург
|
2%
|
2%
|
2%
|
Петропавловск-Камчатский
|
2%
|
2%
|
1%
|
Краснодар
|
2%
|
1%
|
3%
|
Нижний Новгород
|
2%
|
2%
|
2%
|
Новосибирск
|
2%
|
2%
|
1%
|
В любой город
|
13%
|
15%
|
11%
|
Другое
|
26%
|
29%
|
22%
|
Затрудняюсь ответить
|
7%
|
9%
|
5%
|
Вариант ответа
|
2023
|
2022
|
Санкт-Петербург
|
11%
|
16%
|
Москва
|
9%
|
11%
|
Владивосток
|
8%
|
4%
|
Сочи
|
6%
|
5%
|
Калининград
|
6%
|
4%
|
Казань
|
4%
|
4%
|
Екатеринбург
|
2%
|
2%
|
Петропавловск-Камчатский
|
2%
|
0%
|
Краснодар
|
2%
|
3%
|
Нижний Новгород
|
2%
|
0%
|
Новосибирск
|
2%
|
2%
|
В любой город
|
13%
|
10%
|
Другое
|
26%
|
28%
|
Затрудняюсь ответить
|
7%
|
11%