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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 14:00

«SuperJob» назвал «новогодние» вакансии, на которые вырос спрос в преддверие праздников

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала «SuperJob» выяснили, спрос на какие вакансии поднимается к Новому году, как изменились зарплаты на самые популярные «новогодние» вакансии в этом году.

По данным Исследовательского центра «SuperJob» (Россия, все округа. 28.11.2023 г.), рост числа вакансий, предлагающих временную работу/подработку на период новогодних праздников, характерен для второй половины ноября — начала декабря. Чаще всего это вакансии торгового персонала, сотрудников складов, сборщиков заказов, курьеров и аниматоров.

Заработная плата на подобных временных рабочих местах чаще всего повременная (в зависимости от количества отработанных часов), сдельная (от объёма работы) либо состоит из оклада и % с продаж.

Если же говорить о рынке труда в целом (полная занятость), то средние рыночные заработные платы выросли следующим образом: больше всего в средне готовы платить водителям-курьерам – 95 тысяч рублей (net, в мес.) и 200 тысяч максимально (при условии выполнения большого числа доставок). Темп прироста средней рыночной заработной платы за год у водителей-курьеров составил 17%.

Курьерам готовы предлагать в этом году 115 тысяч рублей максимально и 70 тысяч в среднем (+12%). Сборщику заказов же готовы платить до 110 тысяч и 60 тысяч рублей в среднем (+9%).

 

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