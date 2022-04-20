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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 18:00

«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 22 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Мурманске.

В Мурманске в апреле больше всего готовы платить начальнику бюро технологической подготовки производства. Ищут сотрудника с высшим техническим образованием и релевантным опытом работы от пяти лет. Компания предлагает зарплату от 90 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия администратора сервиса онлайн-доставки с зарплатой до 95 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее или среднее техническое образование и опыт работы в розничной торговле. Работодатель обещает корпоративное обучение, скидки на продукцию компании, униформу и ДМС.

На третьем месте – старший менеджер по продажам с зарплатой от 80 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от двух лет и навыки техник продаж и ведения переговоров. Компания предлагает корпоративную мобильную связь.

В рейтинг также вошли вакансии инженера-энергетик с зарплатой от 65 тысяч рублей и врача-оториноларинголога с зарплатой до 80 тысяч рублей.

Средние и крупные компании в марте-апреле продолжают нанимать сотрудников. Индекс рекрутинговой активности на рынке труда составляет 0,96 пункта, что всего на 4 процентных пункта ниже, чем в среднем за аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю 11—18 апреля HR-активность выросла на 1 п.п.

Наибольший прирост числа вакансий за неделю показала сфера снабжения (+19% вакансий), причём значительную положительную динамику продемонстрировали такие сегменты как продукты питания и косметика, бытовая химия. В сельском хозяйстве продолжается сезонное увеличение спроса на рабочую силу (+8% вакансий). Сфера консалтинга, похоже, взяла тренд на восстановление после серьёзного падения спроса (+7%). В IT рост числа вакансий составил 5% за неделю: работодатели стали размещать больше предложений в сегментах разработки, инжиниринга и технической поддержки.

Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца – вакансия Frontend developer в Калининграде, которому готовы платить более 150 тысяч рублей. 

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в апреле — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Мурманске и Калуге — вакансии врачей, которым готовы платить более 90 тысяч рублей. В Вологде и Якутске в числе привлекательных по уровню дохода оказались вакансии производителей работ – также с зарплатами от 90 и 100 тысяч рублей соответственно. В Брянске среди лучших по оплате — вакансия руководителя службы управления персоналом − 80 тысяч рублей, в Смоленске — главного агронома с доходом 130 тысяч, в Твери — технолога чайного производства на зарплату от 120 тысяч., в Калуге — начальника управления инвестиций, которому обещают более 100 тысяч рублей.

Мурманск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Начальник бюро технологической подготовки производства

от 90 000 руб.

2

Администратор сервиса онлайн-доставки

80 000 — 95 000 руб.

3

Старший менеджер по продажам

от 80 000 руб.

4

Инженер-энергетик

65 000 руб.

5

Врач-оториноларинголог

60 000 — 80 000 руб.

Комментарии

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Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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