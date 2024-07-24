«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 22000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения июля в Мурманске.

В Мурманске в июле больше всего готовы платить торговому представителю по HORECA и ритейлу. Сотруднику предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

Второе место занимает вакансия сварщика на полуавтомате. Компания ждёт кандидатов с опытом работы от трёх лет и готова платить от 150 до 180 тысяч рублей.

На третьем месте – вакансия водителя на трал. Кандидату предлагают оплату от 150 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия машиниста автокрана. Компания обеспечивает спецодеждой и предоставляет жилье иногородним. Будущему сотруднику обещают оплату от 130 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия руководителя собственного производства и пекарни. Ему предлагают оплату от 100 до 150 тысяч рублей, ежемесячные премии к зарплате и компенсация питания.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее привлекательных предложений в Братске — вакансия врача. В Вологде среди лучших по оплате — вакансия главного юрисконсульта, в Благовещенске — начальника производства железобетонных изделий, в Комсомольске-на-Амуре — заместителя директора филиала, в Курске — главного конструктора, в Архангельске — руководителя отдела эксплуатации автотранспорта, в Мурманске — руководителя пекарни.

Мурманск