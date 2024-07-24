«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Мурманске
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 22000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения июля в Мурманске.
В Мурманске в июле больше всего готовы платить торговому представителю по HORECA и ритейлу. Сотруднику предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.
Второе место занимает вакансия сварщика на полуавтомате. Компания ждёт кандидатов с опытом работы от трёх лет и готова платить от 150 до 180 тысяч рублей.
На третьем месте – вакансия водителя на трал. Кандидату предлагают оплату от 150 тысяч рублей.
Также в рейтинг вошла вакансия машиниста автокрана. Компания обеспечивает спецодеждой и предоставляет жилье иногородним. Будущему сотруднику обещают оплату от 130 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг вакансия руководителя собственного производства и пекарни. Ему предлагают оплату от 100 до 150 тысяч рублей, ежемесячные премии к зарплате и компенсация питания.
В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
Среди наиболее привлекательных предложений в Братске — вакансия врача. В Вологде среди лучших по оплате — вакансия главного юрисконсульта, в Благовещенске — начальника производства железобетонных изделий, в Комсомольске-на-Амуре — заместителя директора филиала, в Курске — главного конструктора, в Архангельске — руководителя отдела эксплуатации автотранспорта, в Мурманске — руководителя пекарни.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
200 000 руб.
|
2
|
150 000 — 180 000 руб.
|
3
|
от 150 000 руб.
|
4
|
от 130 000 руб.
|
5
|
100 000 — 150 000 руб.