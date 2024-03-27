«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии марта в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 31000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта в Мурманске.

В Мурманске в марте больше всего готовы платить стоматологу-универсалу. Сотруднику предлагают зарплату от 350 тысяч рублей.

Второе место занимает вакансия технического директора в охранной компании. Будущему сотруднику обещают оплату от 150 до 200 тысяч рублей, стимулирующие выплаты и полис ДМС.

На третьем месте — вакансия врача-бактериолога в областной клинической больнице. Сотруднику готовы платить от 130 тысяч рублей, обещают компенсацию аренды жилья, выплаты материальной помощи.

Также в рейтинг вошла вакансия главного бухгалтера с опытом работы от 3-х лет. Сотруднику предлагают оплату от 120 до 150 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия врача-офтальмолога в детской поликлинике. Ему обещают зарплату от 120 до 140 тысяч рублей, компенсацию аренды жилья и компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (один раз в два года).

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Брянске, Владимире, Калининграде, Вологде, Калуге, Мурманске — вакансии врачей.

В Калуге среди лучших по оплате — вакансия главного энергетика, в Калининграде — управляющего рестораном, в Великом Новгороде — директора птицефабрики, в Братске — руководителя филиала, в Белгороде — начальника финансово-экономического отдела, в Нижневартовске — главного инженера, в Мурманске — технического директора, в Комсомольске-на-Амуре — начальника ПТО.

г.Мурманск