«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии марта в Мурманске с зарплатой от 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 24 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта в Мурманске.

HR-активность работодателей на рынке труда за неделю с 15 по 21 марта незначительно скорректировалась (минус 3 процентных пункта): индекс рынка труда «SuperJob» находится на отметке в 1,04 пункта, что на 4% превышает средние показатели аналогичных периодов 2017—2019 гг. В среднем число вакансий с начала спецоперации снизилось на 11 процентных пунктов.

В сельском хозяйстве вакансий за неделю стало больше на 25%, в добывающей отрасли на 10%, в промышленной отрасли и ритейле по 2%. Число вакансий в сфере снабжения в течение недели стабильно — и это хороший знак: бизнес не сворачивает обороты. В сегменте фитнес-индустрии и салонов красоты количество вакансий снизилось на 14%, в маркетинге, рекламе и PR — на 10%, в сфере медицины и фармацевтики вакансий стало меньше на 9%, в информационных технологиях, связи и телекоммуникаций – на 4%, в строительной отрасли на 5%.

Больше всего в Мурманске в марте готовы платить водителю-экспедитору. Успешный кандидат должен иметь водительские права категорий C и E. Крупнейшая розничная сеть обещает будущему сотруднику зарплату в размере 100-115 тысяч рублей, удобный график работы на выбор, оплачиваемые курсы безопасного и экономичного вождения, бесплатные медосмотры, сезонная одежда за счет компании, бесплатное питание и корпоративная связь.

Главному бухгалтеру готовы платить от 100 тысяч рублей. Ищут кандидата с опытом работы от 3-х лет, высшим профильным образованием и знанием Бюджетного кодекса РФ.

В тройку лидеров попала вакансия старшей медицинской сестры стоматологии. Ищут сотрудника с опытом работы от 1 года, наличием среднего профильного образования и действующими сертификатами. Работодатель предлагает оплату в размере 100 тысяч рублей и полный рабочий день.

Инженеру ПТО предлагают зарплату от 90 тысяч рублей. Работодатель — динамично развивающаяся промышленная группа, которая входит в число крупнейших производственно-строительных компаний Санкт-Петербурга. Кандидату предлагают соцпакет, оплату проживания, бензина и связи, а также трёхразовое питание.

Замыкает список вакансия программиста 1С. Сотруднику предстоит работать в составе врачебной экспертной комиссии. Успешному кандидату предлагают зарплату от 90 тысяч рублей, официальное трудоустройство и рабочее место на территории работодателя.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Самое высокооплачиваемое предложение среди всех городов до 500 тысяч жителей – вакансия водителя в Туле на зарплату 210 тысяч рублей. На втором месте – водитель карьерного самосвала в Якутске, которому предлагают от 160 тысяч рублей. В Вологде девелоперская компания ищет главного специалиста по технологическим решениям на зарплату 150 тысяч рублей.

Мурманск