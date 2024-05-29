«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 24 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Мурманске.

В Мурманске в мае больше всего готовы платить гидравлику. Компания специализируется на ремонте гидравлического оборудования, спецтехники, судов, промышленного оборудования. Сотруднику предлагают зарплату от 190 тысяч рублей.

Второе место занимает вакансия регионального директора по продажам в образовательном холдинге. Будущему сотруднику обещают оплату от 150 тысяч рублей, премию и бонусы.

На третьем месте — вакансия врача-инфекциониста. Сотруднику готовы платить от 140 до 150 тысяч рублей, обещают компенсацию аренды жилья и доплаты.

Также в рейтинг вошла вакансия механика с опытом работы от одного года. Сотруднику предлагают оплату от 140 до 150 тысяч рублей, предоставляют квартиру для иногородних кандидатов.

Замыкает рейтинг вакансия анестезиолога-реаниматолога. Ему обещают зарплату от 140 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в мае — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Мурманске — вакансии врачей.

Мурманск