«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 21000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Мурманске.

В Мурманске в ноябре больше всего готовы платить супервайзеру торговых представителей. Сотруднику предлагают зарплату до 132 тысячи рублей, надбавки за стаж работы в компании, служебный автомобиль, дополнительную мотивацию (бонусы), корпоративные подарки и мероприятия.

Второе место занимает вакансия врача-стоматолога. Будущему сотруднику обещают зарплату от 120 тысяч рублей, обучение и повышение квалификации.

На третьем месте — вакансия регионального менеджера. Ему предлагают оплату до 105 тысяч рублей, частичную компенсацию путевок в санатории и детские лагеря, полис ДМС, корпоративную пенсионную программу и компенсацию ГСМ.

Также в рейтинг вошла вакансия водителя-экспедитора категории «Е». Работодатель — крупнейшая розничная сеть. Сотруднику готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей, а также предоставляют спецодежду, бесплатное питание и корпоративную связь.

Замыкает рейтинг вакансия онколога в областном онкологическом диспансере. Ему предлагают оплату от 100 тысяч рублей и отпуск длительностью 66 дней.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в ноябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Братске, Иваново, Калуге, Великом Новгороде, Вологде, Мурманске, Нижневартовске — вакансии врачей. Например, стоматологу-хирургу в Нижневартовске готовы платить от 150 тысяч рублей, врачу-стоматологу в Мурманске − от 120 тысяч рублей, врачу акушеру-гинекологу в Братске – до 110 тысяч рублей, врачу функциональной диагностики в Калуге − от 75 тысяч.

В Белгороде, Нижневартовске и Иваново в топ вошли вакансии в сфере IT. Так, программисту Битрикс24 в Белгороде обещают от 120 тысяч рублей, программисту «1С» в Нижневартовске − от 100 тысяч рублей, а программисту «1С» в Иваново − до 100 тысяч рублей.

В Великом Новгороде среди лучших по оплате — вакансия заместителя министра здравоохранения Новгородской области (до 90 тысяч рублей), в Комсомольске-на-Амуре — ведущего экономиста (от 120 тысяч), а в Калуге — начальника центра управления сетями (151 тысяча рублей).

Мурманск