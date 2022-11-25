ОАО «РЖД» направит дополнительные поезда в Мурманск из Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дниВ Мурманске стартовал общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» по номинации «Лучшая новогодняя ёлка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 18:00

«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 21000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Мурманске.

В Мурманске в ноябре больше всего готовы платить супервайзеру торговых представителей. Сотруднику предлагают зарплату до 132 тысячи рублей, надбавки за стаж работы в компании, служебный автомобиль, дополнительную мотивацию (бонусы), корпоративные подарки и мероприятия.

Второе место занимает вакансия врача-стоматолога. Будущему сотруднику обещают зарплату от 120 тысяч рублей, обучение и повышение квалификации.

На третьем месте — вакансия регионального менеджера. Ему предлагают оплату до 105 тысяч рублей, частичную компенсацию путевок в санатории и детские лагеря, полис ДМС, корпоративную пенсионную программу и компенсацию ГСМ.

Также в рейтинг вошла вакансия водителя-экспедитора категории «Е». Работодатель — крупнейшая розничная сеть. Сотруднику готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей, а также предоставляют спецодежду, бесплатное питание и корпоративную связь.

Замыкает рейтинг вакансия онколога в областном онкологическом диспансере. Ему предлагают оплату от 100 тысяч рублей и отпуск длительностью 66 дней.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в ноябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Братске, Иваново, Калуге, Великом Новгороде, Вологде, Мурманске, Нижневартовске — вакансии врачей. Например, стоматологу-хирургу в Нижневартовске готовы платить от 150 тысяч рублей, врачу-стоматологу в Мурманске − от 120 тысяч рублей, врачу акушеру-гинекологу в Братске – до 110 тысяч рублей, врачу функциональной диагностики в Калуге − от 75 тысяч.

В Белгороде, Нижневартовске и Иваново в топ вошли вакансии в сфере IT. Так, программисту Битрикс24 в Белгороде обещают от 120 тысяч рублей, программисту «1С» в Нижневартовске − от 100 тысяч рублей, а программисту «1С» в Иваново − до 100 тысяч рублей.

В Великом Новгороде среди лучших по оплате — вакансия заместителя министра здравоохранения Новгородской области (до 90 тысяч рублей), в Комсомольске-на-Амуре — ведущего экономиста (от 120 тысяч), а в Калуге — начальника центра управления сетями (151 тысяча рублей).

Мурманск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Супервайзер торговых представителей

132 000 руб.

2

Врач-стоматолог

от 120 000 руб.

3

Региональный менеджер

105 000 руб.

4

Водитель-экспедитор категории Е

100 300 — 150 000 руб.

5

Врач-онколог

от 100 000 руб.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В сезон распродаж эксперты напоминают об осторожности, чтобы в погоне за скидками не попасться на уловки мошенников-PRO Валюту (16+)Курсы евро и доллара выросли на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)За счёт установки нового оборудования на котельной Заозерска расход мазута сократится более чем на 18%-PRO ЖКХ (18+)В отдельных муниципальных образованиях региона не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: возрождение производственных аптек – важный шаг на пути развития персонализированной медицины
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика