«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 24 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Мурманске.

В Мурманске в сентябре больше всего готовы платить супервайзеру торговых представителей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от 1-го года. Ему предлагают зарплату до 132 тысяч рублей, ежемесячные премии, надбавки за стаж работы, служебный автомобиль, бонусы по итогам годовой оценки и развитую корпоративную культуру.

Второе место занимает вакансия врача-онколога. Работодатель — мурманский областной онкологический диспансер. Будущему сотруднику обещают зарплату от 90 тысяч рублей и отпуск 66 календарных дней.

На третьем месте — вакансия территориального менеджера в федеральной сети магазинов по уходу за собой и за домом. Кандидат должен иметь опыт работы в торговых сетях на позиции регионального или кустового менеджера. Работодатель предлагает оплату от 90 тысяч рублей, корпоративное обучение и компенсацию мобильной связи.

Также в рейтинг вошла вакансия электромонтажника, которому готовы платить от 80 тысяч рублей. Будущему сотруднику предоставляют спецодежду и инструменты.

Замыкает рейтинг вакансия врача-офтальмолога. Работодатель — мурманский областной клинический многопрофильный центр. Сотруднику предлагают оплату от 80 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Братске, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Мурманске, Нижневартовске — вакансии врачей.

В Брянске среди лучших по оплате — вакансии ведущего зоотехника и агронома, в Курске — управляющего рестораном, в Нижневартовске — директора школы, в Нижнем Новгороде — коммерческого директора, в Калуге — начальника управления реализации услуг и учёта электроэнергии.

Мурманск