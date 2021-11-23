«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Мурманске в ноябре

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 20 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Мурманске.

В Мурманске больше всего готовы платить управляющему магазином. Успешный кандидат должен иметь опыт в сфере управления персоналом от одного года. Работодатель предлагает зарплату 99 тысяч рублей, а также ежемесячные премии по результатам работы.

На втором месте – вакансия ведущего юрисконсульта с зарплатой от 85 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от трех лет и высшее образование. Компания обещает отпуск 52 календарных дня.

На третьем месте – программист «1C» с зарплатой 80-95 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыты работы от одного года. Нанимающая компания предлагает возможность удаленной работы и программы профессионального развития для сотрудников.

Также в рейтинг вошли вакансии машиниста портального крана с зарплатой от 80 тысяч рублей и заведующего пекарней с зарплатой 69 тысяч рублей.

В ноябре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей и специалистов в сфере продаж, инженеров и квалифицированных рабочих. В Мурманске среди наиболее оплачиваемых оказалась машиниста портального крана.

Мурманск