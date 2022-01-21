«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии января в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 23 тысячи вакансий в городах с численность населения до 500 тысяч человек и выяснил, кому в Мурманске готовы платить больше всего в январе.

Самое высокооплачиваемое предложение месяца на рынке труда в Мурманске – вакансия на должность руководителя группы магазинов с оплатой до 130 тысяч рублей. Кандидат должен обладать опытом работы руководителем от одного года и знать основы менеджмента.

Работники в сфере медицины сейчас остро востребованы не только в крупных городах, но и в регионах. Врачу анестезиологу-реаниматологу с опытом работы от года предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц. Успешному кандидату обещают единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, отпуск 73 календарных дня и возможность получения служебного жилья в дальнейшем. На должность медицинского представителя ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы в продажах. Ему предстоит продвигать бренд компании, взаимодействовать с департаментом ЗО, врачами, а также анализировать территорию. Работодатель обещает оплату от 85 тысяч рублей.

Инженеру-геодезисту предлагают зарплату от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. Преимущество успешного кандидата - умение работать с геодезическим оборудованием и специализированными программными продуктами. Помимо этого, от сотрудника ждут навыки работы в команде и сертификат о вакцинации от Covid-19.

На последнем месте рейтинга – вакансия менеджера по продажам электротехнической продукции. Ищут коммуникабельного сотрудника с опытом работы в продажах, наличием автомобиля и готового изучить электротехническую продукцию. Кандидата ждет зарплата до 80 тысяч рублей, дополнительные премии и регулярное бесплатное обучение.

Также в январе в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж. Например, директору филиала транспортной компании в Якутске предлагают зарплату 140 тысяч рублей в месяц. Финансовому директору в агропромышленном холдинге в Брянске предлагают от 120 тысяч в месяц. Начальнику конструкторского отдела на машиностроительном предприятии в Твери готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц; работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта работы, например, выпускников 3-5 курса вузов или с оконченным средним профессиональным образованием.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Мурманске и Туле — вакансии врачей. Анестезиологу в Мурманске предлагают от 100 тысяч в месяц, а педиатру в Туле – до 70 тысяч. Также в Туле открыта вакансия заведующего аптекой с опытом работы от трех лет; сотруднику готовы платить от 70 тысяч в месяц. За 2021 год вакансий в сфере медицины в целом по РФ стало больше в 1,7 раза. Количество вакансий для врачей выросло вдвое, для среднего и младшего медицинского персонала — в 1,5 раза. Прирост заработных плат составил 12% для высшего медперсонала и 14% для фельдшеров, медицинских сестер и санитаров.

В Калининграде в числе наиболее привлекательных по уровню дохода оказались вакансии квалифицированных рабочих. Инженеру-монтажнику предлагают от 65 тысяч рублей в месяц, проектировщику – от 60 тысяч. В конце 2021 года Исследовательский центр «SuperJob» рассказал, что годовой прирост зарплатных предложений работодателей в строительстве составил 16,8%. Эксперты «SuperJob» отмечают, что заработные платы квалифицированных рабочих выросли ещё более значительно: так, например, плиточникам сегодня предлагают доход на 40% больше, чем в прошлом году, монтажникам окон ПВХ — почти на 30% больше.

Мурманск