«SuperJob» назвал вакансии мая в Мурманске с зарплатой более 150 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 20000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человеки отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Мурманске.

Больше всего в Мурманске готовы платить врачу-оториноларингологу в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина − от 160000 рублей. Работодатель обещает компенсацию расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года, компенсацию аренды жилья в размере до 25 тысяч рублей ежемесячно.

На втором месте – вакансии механика-наставника в «Атомфлоте» (от 150000 рублей).

В тройку также вошла вакансия врача-психиатра (150000 рублей) в психоневрологическом диспансере Мурманска.

Электромеханику в компании «РЖД» готовы платить 100000 — 120000 рублей. Из бонусов от работодателя − предоставление жилья, либо компенсация части найма жилого помещения; возможность оформления льготной ипотеки (от двух процентов); ежегодная индексация оплаты труда; материальная помощь к отпуску; выплату работникам вознаграждения за преданность компании; ежегодные выплаты за безаварийность работы; обучение и повышение квалификации за счет компании; возможности для профессионального развития и карьерного роста; широкая программа добровольного медицинского страхования; льготная пенсия по вредности; частичная компенсация расходов за занятие спортом; программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха; детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений; негосударственное пенсионное обеспечение и льготные и бесплатные железнодорожные билеты работникам.

Менеджеру по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса предлагают от 96900 рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией мая в небольших российских городах стала вакансия врача ультразвуковой диагностики в, которому предлагают более 290000 руб. в Нижневартовске.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Вологде, Калининграде, Иваново, Мурманске, Калуге и Нижневартовске — вакансии врачей.

В Благовещенске, Калининграде и Архангельске в топ вошли вакансии главных инженеров.

Во Владимире среди лучших по оплате — вакансия директора производства, в Брянске — начальника мебельного производства, в Комсомольске-на-Амуре — инженера-химика, в Архангельске — главного бухгалтера, в Калуге — начальника управления технологического присоединения.

Вакансии в Мурманске

Фото: АО «ММТП».