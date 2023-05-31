В Североморске 1 июня стартует автопробег «Северный флот – не подведёт!»В Мурманской области ликвидировано 7 природных пожаров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 18:00

«SuperJob» назвал вакансии мая в Мурманске с зарплатой более 150 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 20000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человеки отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Мурманске.

Больше всего в Мурманске готовы платить врачу-оториноларингологу в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина − от 160000 рублей. Работодатель обещает компенсацию расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года, компенсацию аренды жилья в размере до 25 тысяч рублей ежемесячно.

На втором месте – вакансии механика-наставника в «Атомфлоте» (от 150000 рублей).

В тройку также вошла вакансия врача-психиатра (150000 рублей) в психоневрологическом диспансере Мурманска.

Электромеханику в компании «РЖД» готовы платить 100000 — 120000 рублей. Из бонусов от работодателя − предоставление жилья, либо компенсация части найма жилого помещения; возможность оформления льготной ипотеки (от двух процентов); ежегодная индексация оплаты труда; материальная помощь к отпуску; выплату работникам вознаграждения за преданность компании; ежегодные выплаты за безаварийность работы; обучение и повышение квалификации за счет компании; возможности для профессионального развития и карьерного роста; широкая программа добровольного медицинского страхования; льготная пенсия по вредности; частичная компенсация расходов за занятие спортом; программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха; детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений; негосударственное пенсионное обеспечение и льготные и бесплатные железнодорожные билеты работникам.

Менеджеру по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса предлагают от 96900 рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией мая в небольших российских городах стала вакансия врача ультразвуковой диагностики в, которому предлагают более 290000 руб. в Нижневартовске.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Вологде, Калининграде, Иваново, Мурманске, Калуге и Нижневартовске — вакансии врачей.

В Благовещенске, Калининграде и Архангельске в топ вошли вакансии главных инженеров.

Во Владимире среди лучших по оплате — вакансия директора производства, в Брянске — начальника мебельного производства, в Комсомольске-на-Амуре — инженера-химика, в Архангельске — главного бухгалтера, в Калуге — начальника управления технологического присоединения.

Вакансии в Мурманске 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-оториноларинголог

от 160 000 руб.

2

Механик-наставник

от 150 000 руб.

3

Врач-психиатр

150 000 руб.

4

Электромеханик

100 000 — 120 000 руб.

5

Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса

от 96 900 руб.

 

Фото: АО «ММТП».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» назвал вакансии мая в Мурманске с зарплатой более 150 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро теряет 1 копейку-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика