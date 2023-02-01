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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.23 18:00

«SuperJob» назвал вакансии в Мурманске с зарплатой от 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 18 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Мурманске. 

Больше всего в Мурманске в январе готовы платить оператору станков с числовым программным управлением (со стажем работы 3 года) − 110000 — 120000 рублей.

На втором месте – вакансия врача-онколога с зарплатой от 100000 рублей в Мурманском областном онкологическом диспансере.

На третьем и четвёртом местах – предложения для врача анестезиолога-реаниматолога (от 100000 рублей) и врача-педиатра участкового (от 90000 рублей).

Замыкает рейтинг вакансия ведущего инженера группы гидротехнических сооружений − от 85000 рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в январе — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Братске, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Иваново, Калининграде, Калуге, Великом Новгороде, Владимире, Вологде и Нижневартовске — вакансии врачей. Так, самым высокооплачиваемым предложением стала вакансия стоматолога ортопеда-имплантолога в Нижневартовске с зарплатой от 250000 рублей. На втором месте − вакансия врача стоматолога-ортодонта с зарплатой от 200000 рублей. Врачу-специалисту в Братске, врачу онкологу в Мурманске и врачу-колопроктологу в Калуге предлагают от 100000 рублей, врачу акушеру-гинекологу в Комсомольске-на-Амуре − от 94 792 рублей, детскому врачу-стоматологу во Владимире − от 80000 рублей, врачу-терапевту в Великом Новгороде – от 75 тысяч рублей, врачу-урологу в Вологде – от 70 тысяч рублей.
В Комсомольске-на-Амуре и Брянске в топ вошли вакансии в сфере управления финансами. Так, бухгалтеру в Братске предлагают 80000 — 100000 рублей, а главному бухгалтеру в Комсомольске-на-Амуре − от 100000 рублей.

В Калуге среди лучших по оплате — вакансия инженера (от 150 тысяч рублей), в Благовещенске — программиста «1С» (80000 — 110 000 рублей), в Калининграде — руководителя IT-отдела (от 170000 рублей), в Архангельске — заместителя директора по реализации и сбыту (от 100000 рублей), в Курске — мастера по радиографическому контролю (от 80000 до 110000 рублей).

Мурманск

 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Оператор станков с ЧПУ

110 000 — 120 000 рублей

2

Врач-онколог

от 100 000 рублей

3

Врач анестезиолог-реаниматолог

от 100 000 рублей

4

Врач-педиатр участковый

от 90 000 рублей

5

Ведущий инженер группы гидротехнических сооружений

от 85 000 рублей

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