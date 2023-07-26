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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 14:00

«SuperJob» называет лучшие вакансии Мурманска с зарплатой более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 22000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля в Мурманске.

Самой высокооплачиваемой вакансией июля в Мурманске стала вакансия старшего механика − от 200000 рублей в «Атомфлоте».

На втором месте – предложение для мастера строительно-монтажного участка (180000 рублей). Ведущему технологу готовы платить от 140000 рублей. Директору гипермаркета предлагают от 125600 рублей.

Замыкает рейтинг вакансия врача анестезиолога-реаниматолога, чья зарплата может превышать более 120000 рублей.

Больше всего в СЗФО готовы платить врачу стоматологу-хирургу в Нижневартовске: от 250 тысяч рублей.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Калининграде, Мурманске, Комсомольске-на-Амуре и Нижневартовске — вакансии врачей. Так, врачу анестезиологу-реаниматологу в Мурманске предлагают от 120000 рублей, детскому врачу стоматологу-терапевту в Калининграде − от 70000 рублей, врачу акушеру-гинекологу в Комсомольске-на-Амуре − от 94792 рубля.

В Иваново, Нижневартовске и Благовещенске в топ вошли вакансии главных бухгалтеров, которым готовы платить от 120000 рублей, 90-150 тысяч и более 90000 рублей соответственно.

Во Владимире среди лучших по оплате — вакансия замерщика в компанию по производству металлоконструкции (100000 — 150000 рублей), в Комсомольске-на-Амуре — начальника отдела организации труда и заработной платы (от 14000), в Архангельске — начальника производства (105000 — 123000), в Калуге — водителя-экспедитора на автовоз (190000 — 210000), в Вологде — инженера-программиста (от 80000), в Белгороде — су-шефа (от 113000 рублей).

Мурманск 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Старший механик

от 200 000 руб.

2

Мастер СМР

180 000 руб.

3

Ведущий технолог

от 140 000 руб.

4

Директор гипермаркета

от 125 600 руб.

5

Врач анестезиолог-реаниматолог

от 120 000 руб.

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