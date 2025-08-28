«SuperJob» называет самые высокооплачиваемые вакансии августа в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 13000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения августа в Мурманске.

В Мурманске в августе больше всего готовы платить руководителю собственного производства и пекарни. Работодатель — российская сеть супермаркетов. Сотруднику предлагают зарплату от 128 до 134 тысяч рублей, премии, компенсацию питания и скидки на продукцию.

Второе место занимает вакансия врача-эпидемиолога в областной клинической больнице. Будущему сотруднику обещают оплату в размере 120 тысяч рублей, компенсацию аренды жилья, дополнительные выплаты и компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно.

На третьем месте — вакансия старшей медицинской сестры. Кандидату предлагают оплату от 92 тысячи рублей в месяц и корпоративные скидки на услуги лаборатории.

Также в рейтинг вошла вакансия руководителя сектора кафе в розничной сети. Сотруднику готовы платить от 82 до 106 тысяч рублей в месяц.

Замыкает рейтинг вакансия ведущего специалиста по персоналу в больнице. Сотруднику обещают зарплату в размере 82 тысячи рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Брянске, Нижневартовске, Владимире, Комсомольске-на-Амуре в топе зарплатных предложений — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Владимира, Калуги, Архангельска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц разместили работодатели Комсомольска-на-Амуре, Иваново, Архангельска.