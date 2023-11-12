«SuperJob» объявил лучших работодателей в Мурманске

Ведущая онлайн-платформа по поиску работы «SuperJob» представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.

В исследовании 2023 года участвовали работодатели из Мурманска, из них в списке победителей – пять компаний из сфер здравоохранения, судостроения и ремонта.

«SuperJob» присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:

• Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.

• Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале «Superjob.ru».

• Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.

Лучшие работодатели Мурманска 2023:

1. «Престиж» (стоматология).

2. ФГУП «Атомфлот» (судостроение, судоремонт).

3. ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина».

4. ГОБУЗ «МГП №1» (Лечебные учреждения).

5. ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница».

«SuperJob» проводит премию «Привлекательный работодатель» с 2007 года. Победа в премии — это показатель доверия соискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.