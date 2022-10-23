«SuperJob» объявил лучших работодателей в Мурманской области

Ведущая онлайн-платформа по поиску работы «SuperJob» представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.

В исследовании 2022 года участвовали 967 работодателей из Мурманской области, в списке победителей – 4 работодателя из сфер торговли, строительства, производства, медицины и пр.

«SuperJob» присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:

Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.

Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале «Superjob.ru».

Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.

Лучшие работодатели Мурманской области 2022: