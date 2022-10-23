Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 15:00
«SuperJob» объявил лучших работодателей в Мурманской области
Ведущая онлайн-платформа по поиску работы «SuperJob» представила исследование, которое определяет наиболее привлекательных работодателей России с точки зрения соискателей.
В исследовании 2022 года участвовали 967 работодателей из Мурманской области, в списке победителей – 4 работодателя из сфер торговли, строительства, производства, медицины и пр.
«SuperJob» присуждает звание «Привлекательный работодатель» компаниям, деятельность которых соответствует критериям:
- Уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях, не ниже среднерыночного для своего города.
- Отсутствие жалоб соискателей на вакансии работодателя в период их публикации на портале «Superjob.ru».
- Отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение 6 месяцев после трудоустройства.
Лучшие работодатели Мурманской области 2022:
- ФГУП «Атомфлот».
- Мурманская городская детская поликлиника №1 (лечебные учреждения).
- «Crystal Clinic» (лечебные учреждения).
- Мурманский морской торговый порт (морской и речной транспорт).
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