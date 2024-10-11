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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 14:00

«SuperJob»: по мнению россиян, порог бедности сегодня — 43 тысячи рублей в месяц

Бедность — это зарплата ниже 43 тысяч рублей, считают россияне. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По средним оценкам, россияне считают бедным человека, зарабатывающего менее 43 тысяч рублей в месяц. Для счастья сегодня нужно 250 тысяч рублей в месяц. Богат тот, кто зарабатывает более 860 тысяч рублей, по мнению россиян.

В Москве порог бедности — 45 тысяч рублей, богатства — 890 тысяч, для счастья москвичам нужно 276 тысяч рублей в месяц. Респонденты из Санкт-Петербурга бедностью считают зарплаты ниже 41 тысячи, богатством — более 800 тысяч, денежный эквивалент счастья — 240 тысяч.

Нестоличная Россия: черта бедности — это зарплаты до 42 тысяч рублей, богатство начинается с 860 тысяч в месяц, а для счастья нужно в среднем 250 тысяч рублей.

Мужские оценки в среднем выше женских: бедность 45 и 40 тысяч рублей соответственно, богатство — 920 и 780 тысяч, счастье — 270 и 230 тысяч.

Запросы россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц ожидаемо выше, чем у тех, кто зарабатывает меньше. Интересно, что чем старше респонденты, тем ниже, по их средним оценкам, порог бедности (46 тысяч — по версии россиян до 34 лет и 39 тысяч — по версии тех, кому от 45 лет), а с богатством ситуация обратная: чем старше, тем оценки выше (690 и 920 тысяч соответственно).

За 6 лет, прошедших с момента проведения аналогичного опроса, инфляция составила более 50%, а порог бедности поднялся в 2,4 раза, богатства — в 1,9 раза.

Время проведения опроса: 1—8 октября 2024 года.

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