«SuperJob» представляет рейтинг технических вузов России-2023

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017—2022 годах. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 20000 рублей (+8%) и составляет 270000 рублей в месяц.

Второе место делят Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Санкт-Петербургский вуз поднялся на одну ступень вверх по сравнению с рейтингом прошлого года и стал лидером по годовому приросту зарплат выпускников (+35000 рублей или 18%). Средний заработок выпускников МГУ и ИТМО, занятых в IT-сфере, достиг 235000 рублей.

На третьем месте расположились Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники 2017—2022 годов зарабатывают в среднем по 230000 рублей в месяц (+30000 рублей или 15%).

В топ-5 рейтинга вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет. Средняя заработная плата выпускников этих вузов за год выросла на 30000 рублей и составила 220000 и 210000 рублей в месяц соответственно.

Впервые в рейтинге «SuperJob» — и сразу на 6 строке — университет «Иннополис». Его выпускники 2017—2022 годов в среднем зарабатывают 200000 рублей в месяц.

Улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись выше на две строки, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (плюс по 25000 рублей), Омский государственный технический университет и Тюменский государственный университет (плюс по 27000 рублей).

На одну позицию вверх за год поднялись Российский университет транспорта (МИИТ) и Южно-Уральский государственный университет (плюс по 20000 рублей), Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина (плюс 22000 рублей), Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва (плюс 25000 рублей).

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.