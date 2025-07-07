«SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2019-2024 годов, занятых в правовой сфере

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников, работающих в юридической отрасли, составляет 220000 рублей в месяц (+20000 рублей или 10% за год). «Серебро» рейтинга — у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, средний заработок выпускников правовых факультетов достигает 190000 рублей (+20000 рублей/12%). Третью строку поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 160000 рублей, что на 10000 рублей, или 7% больше, чем в прошлом году.

На четвертой строке также два вуза: Финансовый университет при правительстве РФ и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают в Москве 150000 рублей в месяц (+10000 рублей/7%). Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ находится на пятой строке со средней зарплатой выпускников в 140000 рублей (+5000 рублей/4%).

6 место — у Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Выпускники вуза зарабатывают в среднем 135000 руб. (+5000 рублей/4%). 7 место — у Казанского (Приволжского) федерального университета (130000 рублей в месяц, +10000 рублей/8%).

На 8 месте — Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). Средняя зарплата выпускников этих вузов в Москве в первые пять лет работы составляет 120000 рублей. У ВГУЮ этот показатель за год не изменился, а зарплаты выпускников Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя за год увеличились на 5000 рублей, или 4%.

9 строку поделили Государственный университет управления (+5 000 рублей/5%) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (динамика за год отсутствует) со средней зарплатой выпускников в размере 115000 рублей в месяц. На 10 месте со средним заработком выпускников в 110000 рублей Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+5000 рублей/5%) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (динамика за год отсутствует).

Улучшить свой результат и подняться сразу на 2 строки за год удалось Российской таможенной академии (12 место, 100000 рублей, +8000 рублей/9%), Саратовской государственной юридической академии (15 место, 92000 рублей, +7000 рублей/8%) и Тихоокеанскому государственному университету (17 место, 87000 рублей, +7000 рублей/9%).

На одну строку поднялись в рейтинге и оказались на 11 месте в этом году Военный университет им. князя Александра Невского Минобороны РФ и Российский государственный гуманитарный университет и Южный федеральный университет (105000 рублей, +8000 рублей/8%). Тюменский государственный университет вырос с 13 на 12 место (100000 рублей, +5000 рублей/5%). Иркутский государственный университет и Сибирский федеральный университет — с 15 на 14 место (95000 рублей, +5000 рублей/6%). Кубанский государственный университет и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) — с 16 на 15 место (92000 рублей, +5000 рублей/6%). Также улучшили показатели, поднявшись вверх на одну позицию и прибавив по 5000 рублей, или 6% за год, Волгоградский государственный университет (16 место, 90000 рублей); Байкальский государственный университет и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (17 место, 87000 рублей); Северо-Кавказский федеральный университет, Удмуртский и Югорский государственные университеты (18 место, 85000 рублей). Зарплаты выпускников Белгородского государственного национального исследовательского университета за год выросли в среднем на 7000 рублей. или 9%, что позволило вузу подняться с 20 на 19 строку со средней зарплатой выпускников в 82000 рублей в месяц.

В исследовании принимали участие государственные вузы: классические и профильные университеты.

Рассматривались резюме на соискание позиций в правовой сфере, размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учётом региональных коэффициентов «SuperJob» до уровня московского рынка труда.