«SuperJob» рассказал об интересе россиян к вакансиям ушедших из России брендов

Ведущая российская онлайн-платформа по поиску работы «SuperJob» отметила рост поисковых запросов россиян на вакансии ушедших из России брендов.

По данным «SuperJob», с 15 по 25 февраля количество запросов выросло в 2,5 раза относительно того же периода годом ранее. Как отмечают представители сервиса, интерес обусловлен медийным новостным фоном: количество поисковых запросов начало расти постепенно с 15 февраля, когда появились первые сообщения о возможном возвращении зарубежных компаний на российский рынок. Пик пришёлся на 21 и 22 февраля вслед за поручением Владимира Путина проработать механизм возвращения иностранных компаний.

Чаще всего россияне проверяли наличие вакансий в «Adidas», «Cisco», «Uniqlo», «Pepsi» и «Starbucks». На эти 5 брендов пришлось 60% от всех поисковых запросов на покинувшие российский рынок компании.

И по доле от общего числа, и в абсолютном выражении больше всего соискатели «SuperJob» интересуются компанией «Adidas»: на этот бренд пришлось 38,6% запросов. На втором месте – «Cisco» с 15,2% запросов.

Представители «SuperJob» отмечают, что интерес потенциальных соискателей небольшой относительно общего числа поисковых запросов на площадке. В среднем сервисом пользуется более 23 млн россиян в месяц, и зафиксированные поисковые запросы не входят даже в топ-100 по популярности.

Наименее всего россиянам интересны «McDonalds», «Coca-Cola», «LG», «Massimo Dutti», «Johnson & Johnson», «Ford», «Mazda», «H&M».

Очевидно, что в случае возвращения на российский рынок брендам придётся выстраивать свой HR-бренд с нуля и вступить в борьбу за кадры. Ещё в 2022 году «SuperJob» в исследовании выяснил, что 77% при трудоустройстве при прочих равных выберут скорее любую другую организацию, чем компанию, которая ушла из России, а затем вернулась.