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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 18:00

«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 23000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля в Мурманске.

В Мурманске в июле больше всего готовы платить программисту «1С». Ищут сотрудника со знаниями принципов ведения бухгалтерского, налогового учёта в торговой организации и на производстве и навыками администрирования баз данных. Компания предлагает зарплату от 140 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия руководителя отдела строительного контроля с зарплатой от 135 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее строительное образование и опыт работы от пяти лет. Работодатель предоставляет жилье.

На третьем месте – горный инженер-маркшейдер с зарплатой от 100 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы по специальности и высшее образование.

В рейтинг также вошли вакансии врача-офтальмолога и директора магазина с зарплатами от 80 тысяч рублей

Самыми высокооплачиваемыми предложениями для соискателей из небольших российских городов стали вакансии менеджера активных продаж в Туле на зарплату 200 тысяч рублей, руководителя филиала в Твери (от 200000 рублей) и разработчика C++ в Брянске (от 200000 рублей).

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июле — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и в инженерно-техническом секторе и строительстве для квалифицированных рабочих.
Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Туле, например, присутствует предложение для менеджера по активным продажам на зарплату 200 тысяч рублей. В Туле больше всего также готовы платить квалифицированным рабочим в строительстве и производстве. Так, монтажнику светопрозрачных конструкций предлагают от 120 тысяч рублей, а прорабу по монтажу наружных инженерных сетей – от 80 до 110 тысяч рублей. В Мурманске руководителю отдела строительного контроля предлагают от 135 тысяч рублей, а горному инженеру-маркшейдеру (специалисту по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли) − от 100 тысяч рублей.

В Вологде, Симферополе и Нижнем Тагиле — в топе вакансии врачей. Так, врачу-стоматологу в Вологде предлагают от 100 тысяч рублей, врачу-патологоанатому в Симферополе – от 90 тысяч рублей, а врачу анестезиологу-реаниматологу в Нижнем Тагиле готовы платить от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

В Якутске среди лучших по оплате — вакансия ведущего бухгалтера (от 100 тыс. руб.), в Вологде — руководителя департамента персонала (от 100 тысяч рублей), в Смоленске — менеджера по продажам (от 150 тысяч рублей).

Индекс рынка труда составляет 0,98 пункта, что практически соответствует средней HR-активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю HR-активность не изменилась, в течение месяца значение колебалось в диапазоне 0,98—1,00 пунктов. Прирост числа вакансий за месяц составил 9%. Наиболее значительный прирост числа вакансий за месяц «SuperJob» фиксирует у служб доставки: +68%. Спрос на персонал в сельском хозяйстве за месяц увеличился более чем в 1,5 раза (+55%). Вакансий в сфере консалтинга стало больше на 52%: основной прирост спроса пришелся на сегмент управления проектами. Вакансий для специалистов по закупкам за месяц стало больше на 44%. Спрос в IT-сфере увеличился на треть (в основном за счет сегмента инжиниринга). В транспортно-логистической отрасли вакансий стало на четверть больше. Спрос на персонал в промышленной сфере вырос на 15% за месяц. Аналогичный прирост наблюдается также в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (+15%). Вакансий в здравоохранении и фармацевтике стало больше на 14%. Рост спроса на персонал в банковской отрасли и ритейле составил по 9%. Вакансий для сотрудников АХО за месяц стало больше на 7%. Аналогичный прирост спроса на персонал — в строительстве (+7%). В юридической отрасли и сфере услуг число вакансий прибавило по 5%. Спрос на специалистов в бухгалтерском учете и аудите за месяц не изменился.

Мурманск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Программист «1С»

от 140 000 руб.

2

Руководитель отдела строительного контроля

от 135 000 руб.

3

Горный инженер-маркшейдер

от 100 000 руб.

4

Врач-офтальмолог

от 80 000 руб.

5

Директор магазина

от 80 000 руб.

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