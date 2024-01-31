«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать до 150 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 34000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Мурманске.

В Мурманске в январе больше всего готовы платить врачу-инфекционисту. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату до 150 тысяч рублей, компенсацию аренды жилья, доплаты и ежегодный оплачиваемый отпуск 66 календарных дней.

На втором месте – вакансия геодезиста с зарплатой до 150 тысяч рублей.

На третьем месте – инженер ПТО с зарплатой от 138 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от пяти лет. Работодатель обещает ДМС и компенсацию аренды жилья.

В рейтинг также вошли вакансии старшего менеджера по привлечению корпоративных клиентов с зарплатой от 129 тысяч рублей и врача-неонатолога с зарплатой от 100 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в январе — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Брянске, Вологде, Иваново, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске — вакансии врачей.

В Калуге среди лучших по оплате — вакансия руководителя центра планирования производства, во Владимире — руководителя отдела электроснабжения, в Великом Новгороде — главного технолога, в Вологде — главного юрисконсульта, в Белгороде — начальника ремонтно-механической мастерской, в Нижневартовске — главного бухгалтера.

Мурманск