«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать до 150 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 34000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Мурманске.
В Мурманске в январе больше всего готовы платить врачу-инфекционисту. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату до 150 тысяч рублей, компенсацию аренды жилья, доплаты и ежегодный оплачиваемый отпуск 66 календарных дней.
На втором месте – вакансия геодезиста с зарплатой до 150 тысяч рублей.
На третьем месте – инженер ПТО с зарплатой от 138 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от пяти лет. Работодатель обещает ДМС и компенсацию аренды жилья.
В рейтинг также вошли вакансии старшего менеджера по привлечению корпоративных клиентов с зарплатой от 129 тысяч рублей и врача-неонатолога с зарплатой от 100 тысяч рублей.
В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в январе — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Брянске, Вологде, Иваново, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске — вакансии врачей.
В Калуге среди лучших по оплате — вакансия руководителя центра планирования производства, во Владимире — руководителя отдела электроснабжения, в Великом Новгороде — главного технолога, в Вологде — главного юрисконсульта, в Белгороде — начальника ремонтно-механической мастерской, в Нижневартовске — главного бухгалтера.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
140 000 — 150 000 руб.
|
2
|
140 000 — 150 000 руб.
|
3
|
от 138 000 руб.
|
4
|
Старший менеджер по привлечению
|
от 129 700 руб.
|
5
|
от 100 000 руб.