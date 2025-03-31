«SuperJob Старт» поможет студентам устроиться на практику и найти стажировку

«SuperJob Старт» – направление онлайн-рекрутинговой платформы «SuperJob» по работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами, объявил о запуске самого большого в России агрегатора, который поможет работодателям найти стажёров, а студентам – практику и стажировку.

В агрегаторе уже на этапе запуска доступно более 5000 предложений о стажировках и практике по всей России. На данный момент больше всего вакансий публикуют компании из сферы медицины, фармацевтики и ветеринарии, промышленности и производства, а также строительства и проектирования.

На стажерском сервисе есть предложения от иностранных компаний (напр., «Google», «Amazon», «Apple»). Сейчас доступно более 30 вакансий от 15 брендов, причём они готовы рассматривать и удалённых сотрудников, и помочь с релокацией.

Все опубликованные вакансии проверяются модераторами на соответствие квалифицированной профессиональной области (то есть на площадке нет вакансий курьеров, продавцов и других специальностей, где не требуется квалификация).

«SuperJob Старт» первым на рынке запустил новый раздел «Практика», где собраны предложения для студентов университетов и колледжей 2-5 курсов. Молодой специалист сможет изучать практические аспекты профессии в рамках образовательной программы. В ближайших планах у «SuperJob» – автоматизировать документооборот, чтобы упростить трудоустройство студентов на практику.

«SuperJob» продолжает сокращать время «отклик – оффер», чтобы помочь работодателям нанимать быстрее. Поэтому в агрегаторе стажировок есть упрощенный отклик от молодых соискателей: им не требуется заполнять большое количество информации о себе.

В компании подчеркивают, что задача сервиса – помочь нанять специалистов на работу, которая требует квалификации, а студентам – найти высокооплачиваемую работу по специальности. Уже сейчас на площадке для стажёров есть такие вакансии: Инженер-программист микроконтроллеров – до 180 тысяч рублей, технический стажёр – от 130 тысяч, специалист по управлению персоналом – от 130 тысяч рублей.

- В условиях кадрового дефицита работодатели вынуждены расширять воронку найма и активно работать с молодыми специалистами, - отмечает Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнёрств и работе с молодыми специалистами «SuperJob». - Мы продолжаем развивать сервисы, которые помогают эффективно привлекать молодёжь и бороться с кадровым голодом. При этом нужно помнить, что один из главных вызовов для компаний на 2025 год и далее – не только привлечь, но также адаптировать и удержать молодых специалистов».

По данным «SuperJob», по сравнению с 2023 годом молодые специалисты стали реже жаловаться на отсутствие опыта как на препятствие для трудоустройства: 69% два года назад и 59% сейчас.