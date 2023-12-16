«SuperJob Старт» выиграл во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи Минтруда

«SuperJob Старт» признан одним из лучших сервисов для трудоустройства молодёжи. Проект победил в номинации «Цифровые решения для содействия занятости молодёжи» во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи, который организован Министерством труда и социальной защиты РФ.

Всего на конкурс было подано 745 заявок от 72 регионов Российской Федерации, победителями стали 84 организации.

Экспертное жюри высоко оценило платформу «SuperJob Старт». Охват работы «SuperJob» с молодыми специалистами в 2023 году составляет почти 15 млн человек.

Компания работает с более чем 400 учебными заведениями, обеспечивая карьерное консультирование, мониторинг трудоустройства и другие услуги, чтобы помочь молодежи строить карьеру. Также «SuperJob» помогает связать выпускников и работодателей: почти 1 млн откликов от молодых специалистов получили российские компании только за последний год.

Более 10 лет «SuperJob» выпускает рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников в IT, экономике и юриспруденции. На рейтинги ориентируется множество семей при выборе вуза.

Каждый месяц более 50 тысяч молодых соискателей присоединяется к проекту. Консультанты» SuperJob» в 2023 году помогли более чем 150 тысяч школьникам и студентам определить карьерный вектор.

«Победа в конкурсе подтверждает «SuperJob Старт» как одну из лучших площадок для карьерного развития и профориентации российской молодежи. Мы запустились всего 1,5 года назад, но уже по размеру аудитории обогнали другие профильные сервисы по работе с молодыми специалистами. Наша уникальность в том, что мы умеем работать и с бизнесом, и с соискателями. И идем туда, где собираются талантливые, мотивированные молодые специалисты. Например, мы работаем на крупнейших ярмарках вакансий и фестивалях: помогаем составить резюме, проводим карьерные консультации, помогаем определить карьерный вектор», – Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами в «SuperJob».