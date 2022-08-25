«SuperJob»: сверхзарплаты в Мурманске, капитану рыболовного судна готовы платить от 400 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 28 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа в Мурманске.

В Мурманске больше всего готовы платить капитану рыболовного судна. Успешный кандидат должен иметь навыки работы на промысле в Баренцевом или Норвежском море от трех лет. Работодатель предлагает зарплату от 400 тысяч рублей, соцпакет и премирование по результатам месяца.

На втором месте — вакансия директора магазина с зарплатой 81 – 103 тысячи рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование, опыт управления подчиненными и работы на аналогичной должности от одного года. Компания предоставляет бесплатное обучение, корпоративные скидки, фирменную спецодежду, а также бесплатное оформление медицинской книжки.

На третьем месте — оператор станков с ЧПУ, которому готовы платить от 70 тыс. рублей. От специалиста ожидают среднее специальное или начальное профессионального образование и опыт работы со станками с ЧПУ от одного года. Работодатель предлагает оплату льготного проезда в отпуск, санаторно-курортное лечение, а также оплату проезда и предоставление жилья для иногородних сотрудников.

Также в рейтинг вошли вакансии водителя бензовоза с зарплатой от 60 тысяч рублей и бухгалтера, которому готовы платить также 60 тысяч рублей.

Самым высокооплачиваемым предложением в подборке августа стала вакансия для капитана рыболовного судна в Мурманске, которому предлагают зарплату от 400 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в августе — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Калининграде, Сыктывкаре, Вологде, Братске, Петрозаводске — вакансии врачей. Так, например, в Сыктывкаре врачу-стоматологу и врачу в Братске предлагают от 90 тысяч рублей, а стоматологу-терапевту в Петрозаводске готовы платить от 100 тысяч. Врачу-рентгенологу во Владимире же предлагают зарплату до 130 тысяч рублей

В числе самых высокооплачиваемых предложений августа в небольших российских городах также – предложение работы для технического директора в Сыктывкаре с зарплатой от 200 тысяч рублей. В Петрозаводске водителю с личным грузовым автомобилем предлагают до 190 тысяч; в Мурманске и Новороссийске среди лучших по оплате — вакансии капитанов судов, в Туле – вакансия начальника производства железобетонных изделий (до 160 тысяч рублей), в Твери — технолога чайного производства с зарплатой 150 тыс, в Вологде – предложение для исполнительного директора (от 140 тысяч рублей).

Во Владимире прорабу предлагают от 150 тысяч, в Орле − руководителю универсального кредитно-кассового офиса − от 120 тысяч, в Архангельске появилась вакансия территориального менеджера с зарплатой 115600 рублей, в Великом Новгороде — старшего мастера малярно-кузовного цеха, которому предлагают от 100 тысяч рублей, и водителя-экспедитора, которому предлагают до 95 тысяч. В Тамбове в списке самых высокооплачиваемых — вакансия вальцовщика с зарплатой от 80 тысяч, в Нижневартовске — геолога, которому готовы платить от 100 тысяч рублей, а в Благовещенске больше всего предлагают директору группы магазинов: от 100 тысяч.

Индекс рынка труда составляет 0,98 пункта, что практически соответствует средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю HR-активность выросла на 0,01 пункта.

В течение месяца индекс менялся незначительно ±0,01 пункта. а месяц наибольший прирост спроса на персонал «SuperJob» отмечает в сфере закупок (+45%).

Количество вакансий в службах доставок выросло на 42%. Увеличилось и количество предложений трудоустройства для административно-офисного персонала (+22%).

Спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR увеличился на 19%. Вакансий в страховании — на 19% больше, в банковской сфере — на 16%. Спрос на персонал в ритейле увеличился на 16%. Число вакансий для кадровых специалистов выросло на 14%. Прирост количества вакансий в сфере образования и науки составил 10%.

Мурманск