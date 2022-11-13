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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.22 15:00

«SuperJob»: у российских работодателей китайский язык стал востребованнее французского и немецкого

Аналитики рекрутинговой платформы «SuperJob» выяснили, какие языки сейчас пользуются спросом у российских работодателей. Исследователи компании проанализировали базу вакансий и резюме и пришли к выводу, что китайский стал более востребован на рынке труда и находится сейчас на пике популярности у работодателей города.

По данным Исследовательского центра «SuperJob», вакансий, где требуется знание китайского языка, в нашей стране за год стало больше в 1,76 раза.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков (разговорное и свободное владение, в порядке убывания количества вакансий) вошли: английский, китайский, французский, немецкий и итальянский

Востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла. Он потеснил французский и немецкий языки. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

Ранее аналитики отмечали, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад.

На рынке труда чаще всего требуются следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий): менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД); специалисты по снабжению; специалисты по закупкам; переводчики и менеджеры по продажам.

Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.

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