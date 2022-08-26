«SuperJob»: в Мурманске высокая зарплата в два раза важнее для мужчин, чем для женщин

Работа мечты: на первом месте у всех — зарплата, на втором у мужчин — удовольствие от работы, у женщин — хороший коллектив. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

В Мурманске самая главная ассоциация со словосочетанием «работа мечты» у мужчин — высокая зарплата (55%). На втором месте — удовольствие от работы (23% голосов), на третьем — хороший коллектив (20%). Женщинам хороший коллектив важнее (30%), эта ассоциация на втором месте после зарплаты (62%), а удовольствие от работы — на третьем (22%).

Интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала и удаленка — такие ассоциации с работой мечты одинаково часто называли и мужчины, и женщины.

Карьерный рост, свобода действий и компенсационный пакет — в приоритете у мужчин.

Стабильность, позитив, комфорт и программы обучения — у женщин. Представительницы прекрасной половины человечества также чаще мечтают о работе рядом с домом, гибком графике и адекватном начальстве.

Время проведения: 1—3 августа 2022 года.