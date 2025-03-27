Ведущая онлайн-площадка для поиска работы и сотрудников «SuperJob» вводит аукцион: теперь работодатели смогут открыто торговаться за соискателя.

«SuperJob» был основан в феврале 2000 года и стал первым в России онлайн-сервисом поиска работы. Именно вместе с «SuperJob» было положено начало рынку труда в стране. Также «SuperJob» первым в Рунете ввёл плату за услуги – доступ к базе резюме и задал стандарт оплаты за доступ к качественному и легальному контенту.

Продолжая быть первым и отмечая изменившийся за четверть века баланс «работодатель-соискатель», «SuperJob» вводит аукционную модель найма сотрудников.

В рамках пилота аукционной модели на ограниченную выборку работодатели смогут торговаться и перебивать офферы своих конкурентов более высокими зарплатными предложениями или интересными условиями, компенсационными пакетами.

Ограничений по количеству работодателей в процессе нет: так, например, работодатель №1 может сделать оффер и работодатель №2 может перебить его контроффером, а работодатель №3 может перебить предложения первых двух.

«SuperJob» подчеркивает, что работодатели могут бороться за кандидата не только повышая зарплату, но и предлагая интересные условия и расширенные компенсационные пакеты.

Таким образом в рамках аукционной модели есть два возможных формата:

Повышение зарплатного предложения. Каждый шаг на аукционе стоит от 5% от зарплатного предложения в оффере. При этом ограничений по сумме шага нет. Например, если кандидату делают оффер на 100 тысяч рублей, то другой работодатель может перебить его суммой от 105 тысяч. Третий работодатель может сделать оффер с повышением на 20% – 126 тысяч рублей. Условия работы и компенсационные пакеты. Работодатель может предложить гибкий или удалённый график работы, расширенный ДМС или программу обучения. По данным исследований «SuperJob», существующие компенсационные пакеты в компаниях отличаются от того, о чем (помимо гарантированного ТК РФ соцпакета) мечтают работники, и аукцион может стать отличной площадкой для переговоров.

Алексей Захаров, президент «SuperJob»: «Ни для кого не секрет: в России сейчас дефицитный рынок труда. По сути, именно аукцион сейчас и происходит: работодатели бьются и перекупают кандидатов. То есть мы оцифровываем модель отношений, которая сейчас сложилась на рынке труда и останется с нами до конца десятилетия».

Напомним, что в 2022 году «SuperJob» первым на рынке ввел оплату за отклики, чтобы работодатели могли эффективнее планировать бюджеты на привлечение.