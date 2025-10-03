«SuperJob» запускает программу поддержки работодателей из СНГ

Ведущая онлайн-платформа по поиску работы «SuperJob» открыла бесплатный доступ к сервису для работодателей из стран СНГ. В сервисе оценивают объём инвестиций в программу в 1 млрд рублей.

«SuperJob» первым среди онлайн-рекрутинговых платформ запускает масштабную программу поддержки рынка труда в странах СНГ. Теперь работодатели из любых сфер смогут размещать на платформе 100 вакансий в год бесплатно.

В «SuperJob» оценивают объём инвестиций в программу в 1 млрд рублей. Средства направлены на развитие IT-инфраструктуры платформы, технологическую поддержку и продвижение сервиса в странах СНГ.

«Мы видим стратегическую задачу в развитии локальных рынков труда и HR-платформ для бизнеса. Бесплатный доступ к сервису позволит компаниям из СНГ масштабировать найм, а рынкам — насыщаться талантами», — отмечает генеральный директор «SuperJob» Анастасия Чучалова.

Доступ к платформе получают работодатели из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. Также в акции могут участвовать работодатели из Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Всем действующим клиентам «SuperJob» уже автоматически подключён бесплатный доступ, новые клиенты получат доступ автоматически после регистрации. Уже сегодня на платформе открыты тысячи вакансий от работодателей из СНГ, и с запуском бесплатного размещения это число будет кратно расти.

Вместе с Минэкономразвития и «Росмолодёжью» была запущена программа поддержки найма молодых специалистов. Компания более 10 лет поддерживает найм в госучреждения России (например, детские сады, школы, музеи и пр.): публикация вакансий на госслужбу на площадке бесплатна. В 2024 году госучреждения опубликовали 273890 вакансий бесплатно (сэкономив в общей сложности более 863 млн рублей за год).

Для участия в программе нужно зарегистрироваться или авторизоваться в «личном кабинете» на «SuperJob».