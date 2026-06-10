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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 14:00

«SuperJob» запустит цифровую платформу для молодых учёных

6 июня состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РФ, ООО «Суперджоб» и АНО «Национальные приоритеты». В десятилетие науки и технологий «SuperJob» запустит цифровую платформу для поиска работы и построения карьеры в сфере науки и технологий в России.

Проект нацелен на создание единой цифровой экосистемы, которая поможет талантливым студентам, аспирантам и молодым исследователям начать карьеру в сфере исследований и разработок. Платформа также будет способствовать решению одной из ключевых задач технологического развития страны — привлечению молодёжи в научно-технические профессии. Научные организации, вузы и технологические корпорации, в свою очередь, получат удобный инструмент для поиска и отбора перспективных кадров.

Пользователи платформы получат доступ к базе актуальных вакансий, стажировок и резюме, а также экспертным материалам по профессиональному развитию.

«Сегодня важно не только готовить квалифицированных исследователей и инженеров, но и создавать понятные механизмы для их профессионального старта. Многие студенты и выпускники рассматривают карьеру в науке, однако не всегда понимают, где искать возможности для развития. Современные цифровые сервисы помогают сделать сферу исследований более открытой и доступной для молодёжи, а также быстрее находить стажировки и вакансии, в которых можно реализовать свой потенциал», — подчеркнул Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Кроме того, в 2026 году при поддержке Минобрнауки России «SuperJob» проведёт масштабное исследование карьерных предпочтений молодёжи. Аналитическая работа позволит выявить ключевые тенденции на рынке труда в сфере науки и технологий, а также определить наиболее перспективные направления для профессионального роста молодых специалистов.

«Для современной технологической компании участие в десятилетии науки и технологий — это возможность применить лучшие HR-технологии для решения задач государственного значения. При содействии Министерства мы рассчитываем вывести на принципиально новый уровень процесс трудоустройства в научной сфере. Мы создаём прозрачную, комфортную и умную цифровую среду, в которой молодой учёный сможет в два клика найти сильного наставника или научную лабораторию, а работодатели — получить доступ к лучшим кандидатам, которые страна может предложить. Это вклад в решение одной из ключевых задач российского рынка труда — восполнение дефицита инженерных и научно-технических кадров. От этого сотрудничества выиграют все: и молодёжь, и наука, и экономика в целом», — отметил Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнерств ООО «Суперджоб».

«В последние годы интерес бизнеса к российским научным разработкам и исследованиям заметно растёт. Развитие исследовательской инфраструктуры и поддержка научных инициатив дают нашим учёным возможность достойно конкурировать на мировом уровне. А партнерство с бизнес-отраслью способствует повышению качества подготовки специалистов и развитию современной научной среды», — рассказала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Стратегическая задача тематической инициативы — сделать так, чтобы сфера исследований и разработок вошла в топ-10 карьерных предпочтений выпускников вузов, а ведущие исследовательские центры и технологические компании заняли лидирующие позиции в списке предпочтительных работодателей.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 гг. Десятилетием науки и технологий. Десятилетие науки и технологий включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

 

Фото: https://xn--80aa3ak5a.xn--p1ai/brandstyle/

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