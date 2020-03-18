Суровый житель флотской столицы четырьмя ударами кулака отправил оппонента на тот свет

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 15 марта злоумышленник, 1992 года рождения, находясь на первом этаже одного из развлекательных клубов города Североморска, в ходе конфликта с потерпевшим, нанёс ему не менее четырёх ударов кулаком по голове. От полученных телесных повреждений головы потерпевший, 1999 года рождения, скончался на месте совершения преступления.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина, в настоящее время подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения; по уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.