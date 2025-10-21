Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.25 12:30

Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три раза

За девять месяцев 2025 года предприятия Мурманской области отправили на экспорт 87,3 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Как сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, большая часть продукции была направлена в страны Европейского союза — 57,6 тысячи тонн. Рыбу и морепродукцию также экспортировали в Китайскую Народную Республику, Южную Корею, Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Уругвай и другие страны.

В Китай направили около 15,5 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции. Кроме того, в КНР экспортировали 61,3 тысячи тонн краба, большую часть — 61,2 тысячи тонн — авиатранспортом.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт рыбы и морепродукции из Мурманской области сократился на 29% (за девять месяцев предыдущего года — 123 тысячи тонн продукции). Объём отправки в Евросоюз сократился на 41%, в Китай — на 11%.

Комментируя показатели экспорта, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в разговоре «РБК Мурманск» назвал основной причиной снижения показателей сокращение объёма рыбопромыслового запаса донных видов рыб (трески и пикши). По словам эксперта, за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три раза.

«До конца текущего года ситуация принципиально не изменится, потому что объёмы квот на вылов трески, пикши и других видов водных биоресурсов северных морей установлены Смешанной Российско-Норвежской комиссией (СРНК) по рыболовству на весь 2025 год. Что касается 2026 года, мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что и наша российская, и норвежская наука дают рекомендации по дальнейшему снижению квот на вылов трески и пикши. Окончательное решение мы ожидаем на очередной сессии СРНК, которая предварительно состоится в ноябре», — пояснил Валентин Балашов.

Балашов отметил, что география сбыта рыбной продукции почти не изменилась и страны Евросоюза имеют преобладающую долю российского экспорта северной трески и пикши. «Белая рыба традиционно пользуется хорошим спросом на европейском рынке. Такие страны как Великобритания, Испания, Германия берут эту рыбу очень хорошо, и это длится уже многими десятилетиями», — резюмировал эксперт.

Ранее в Союзе рыбопромышленников Севера прогнозировали, что квота на вылов трески по решению СРНК будет снижена из-за сокращения запасов рыбы на 20%. Объём допустимого улова трески для российских рыбаков в 2025 году снизился на 48,4 тысячи тонн в сравнении с 2024 годом и составил 151 тысячи тонн.

По данным Росрыболовства, к 30 сентября 2025 года объём добычи рыбы в Северном рыбохозяйственном бассейне составил 266,5 тысячи тонн, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Объём вылова трески сократился на 30%, до 139,3 тысячи тонн.

По итогам всего 2024 года мурманские рыбаки экспортировали 150,8 тысячи тонн рыбы и морепродукции. Большую часть (119 тысяч тонн) направили в страны Европейского союза.

