Суши вёсла: в Мурманской области устанавливают сроки закрытия навигации маломерных судов

В связи с установлением ледяного покрова на реках и озерах Кольского полуострова и в целях обеспечения безопасности рыбаков, использующих маломерные суда, планируется принять постановление регионального правительства, которым установлены сроки закрытия навигации.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, планируется установить следующие сроки закрытия навигации: :

с 1 ноября – на водных объектах, расположенных в городских округах ЗАТО Александровск, ЗАТО посёлок Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО г. Североморск, в Кольском, Печенгском и Ковдорском муниципальных округах;

с 5 ноября – на водных объектах, расположенных в городском округе город-герой Мурманск, в муниципальных округах город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией и в Ловозерском муниципальном округе;

с 9 ноября – на водных объектах, расположенных в муниципальном округе город Полярные Зори с подведомственной территорией;

с 15 ноября – на водных объектах, расположенных в Кандалакшском и Терском муниципальных округах.

Соответствующий проект постановления размещен на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555569/#&gid=1&pid=1