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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.21 15:45

Свалку в Дровяном окончательно рекультивируют в 2023 году

Мусорный полигон в мурманском микрорайоне Дровяное, куда в течение полувека свозились отходы практически со всей области, прекратит существование к концу 2023 года. В прошлом году гигантская свалка была закрыта, а летом текущего года начались работы по её рекультивации в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Общий объём финансирования проекта составил более 2 млрд 835 млн рублей, из которых 2 млрд – средства федерального бюджета.

Сегодня ход реализации проекта проинспектировал губернатор Андрей Чибис. Глава региона ознакомился с планом рекультивации, оценил темпы работ на полигоне. Как подчеркнул губернатор, ликвидация крупнейшей свалки за полярным кругом – принципиально важный проект как для Мурманской области, так и для всей российской Арктики.

«Мы системно продолжаем заниматься очищением Арктики от накопленного ущерба. Этого проекта и этих денег изначально не было в утверждённом национальном проекте, пришлось биться за дополнительное финансирование. Это 36 гектаров, или 50 футбольных полей, почти 3 миллиона кубометров мусора. Никакого отставания или критических сбоев в работе нет. Очень рассчитываем и жёстко следим за тем, чтобы в установленный срок – это 2023 год – свалка превратилась в экологически чистый газон», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что в данный момент в Мурманской области в рамках нацпроекта «Экология» успешно идёт ликвидация ещё одного крупного объекта накопленного экологического ущерба – помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» в Кольском районе. Также, по словам Андрея Чибиса, правительство области вместе с муниципалитетами ведёт работу по организации рекультивации городских свалок за счёт регионального бюджета. По замыслу, через несколько лет все отходы в Мурманской области после сортировки и обработки на мусорных станциях будут поступать либо на полигон в Междуречье, либо на мусоросжигательный завод в Мурманске.

Как пояснил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов, на полигоне в Дровяном мусорный слой будет пересыпан инертными материалами, загрязнённую воду через дренажную систему выведут на очистные сооружения, а образующийся в результате гниения газ поступит на факельные установки для сжигания. Затем площадь бывшей свалки засеют травой.

 

 

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