Сварщики вошли в топ-15 самых дефицитных работников в России и Мурманской области

31 мая в России отмечают День сварщика. Специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на сварщиков и выяснили, сколько они могут зарабатывать.

По итогам мая 2024 сварщики вошли в топ-15 самых дефицитных специалистов в России и Мурманской области: на одну вакансию для них приходится, в среднем, лишь 2,2 резюме (нижней границей нормы для рынка труда считается 4 резюме на вакансию). В Мурманской области уровень конкуренции за сварщиков – 2,3 резюме, что тоже ниже нормы и говорит о кадровой нехватке.

Регион Число кандидатов на одну вакансию сварщика Ненецкий АО 1 Псковская область 1,3 Ленинградская область 1,5 Новгородская область 1,9 Вологодская область 1,9 Калининградская область 2,1 Мурманская область 2,3 Республика Карелия 2,7 Республика Коми 3,3 Санкт-Петербург 3,7 Архангельская область 3,8

За минувшие пять месяцев года российские работодатели открыли 39,6 тысячи вакансий для сварщиков, и это на 22% больше, чем годом ранее. В Мурманской области спрос на сварщиков по сравнению с прошлым годом вырос на 45% (с начала года местные компании искали более 300 новых сварщиков). Больше всего в данных специалистах нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжёлое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%).

Кроме того, сварщики – одна из самых востребованных специальностей на «вахте», наряду с водителями, машинистами и разнорабочими. 41% от всех предложений о работе для сварщиков предполагает вахтовую занятость, а чаще всего ее предлагают компании из сферы строительства и тяжёлого машиностроения.

В региональном разрезе больше всего вакансий сварщиков открыли компании из Свердловской области (4,8% от всех вакансий для сварщиков в РФ в 2024), Санкт-Петербурга и Московской области (по 4,6%).

Наиболее высокие зарплаты сварщикам сейчас предлагают работодатели из Ямало-Ненецкого АО (180 тысяч рублей в среднем), Республики Саха /Якутия (159,7 тысячи рублей), Курганской области (149,6 тысячи), Ханты-Мансийского АО – Югры (149,5 тысячи) и Республики Башкортостан (145,4 тысячи рублей). В Мурманской области сварщики могут рассчитывать на зарплату 130 тысяч рублей, в среднем, что на 13,3 тысячи больше, чем в 2023 году.

На предлагаемые заработные платы для данных специалистов также влияет высокая доля вахтовых вакансий. По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах» рыночный диапазон зарплат, указанный в вакансиях для сварщиков (без учёта вахты), находится в диапазоне 68966 - 114 943 рубля, в вахтовых вакансиях зарплатные предложения на порядок выше: 147126 - 218 391 рубль.