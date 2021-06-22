«Свечу памяти» зажгли сотрудники ММТП в День памяти и скорби

22 июня - одна из самых трагических дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. Из года в год в этот день сотрудники Мурманского морского торгового порта собираются на торжественный митинг у обелиска «Портовикам, погибшим от вражеских бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны».

«Ровно 80 лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война. Она унесла жизни более двадцати семи миллионов советских граждан. Среди них были и портовики, имена которых навсегда запечатлены здесь – на монументе. Сегодня мы почтим память тех, кто пал. Пусть никогда ни нам, ни нашим детям, ни внукам не придётся просыпаться от страшных звуков войны», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

После минуты молчания, собравшиеся возложили по две гвоздики каждому погибшему портовику – в общей сложности 206 красных цветков.

Напомним, Мурманский морской торговый порт ни на один день не прекращал работу, даже во время артобстрелов. За годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. За период войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота. За годы войны 360 работников порта были награждены орденами и медалями Советского Союза, а все портовики – медалью «За оборону советского Заполярья».

Обелиск портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманск в 1945 году. Спустя 22 года монумент был обновлен, и в честь подвига портовиков на площади у Морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу. Его авторами стали скульптор Г.А. Глухих и архитектор А.Ф. Антонов. Распоряжением Министерства культуры Мурманской области № 12 от 29.03.2021 г. памятник признан объектом культуры регионального значения.