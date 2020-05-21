Сведения о всех россиянах к 31 декабря 2025 года соберут в единую базу

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В федеральный регистр будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол (и в случае его изменения иной пол), реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ, иностранцах и иных лицах, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Закон вводит понятие «идентификатора» - «как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Закон предусматривает защиту отдельных категорий лиц - судей, свидетелей - путем действий уже внутри регистра уполномоченными сотрудниками.

Согласно положениям закона, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС России.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», - сказал замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее, комментируя инициативу.

Замглавы ФНС отметил, что «жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счётного понятия семьи, домохозяйства».

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае», - сказал Колесников.

Закон «позволит прогнозировать развитие региона, он позволит говорить, какие люди, какого возраста с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях - это очень важно с точки зрения прогноза развития региона», - отметил замруководителя ФНС.

«В значительной части этот реестр позволит взять на себя функцию и статистического учёта, причём очень оперативного, то, чего сегодня у нас не хватает, с точки зрения актуальности информации», - добавил он.

Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.

В частности, согласно закону, до 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.