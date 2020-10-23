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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 11:45

Свекольник против оладьев - в оленегорской колонии прошёл необычный кулинарный баттл

Сотрудники воспитательной службы оленегорской колонии-поселения №24 провели среди осуждённых необычный кулинарный конкурс, состоявший из двух этапов.

На первом из них для осужденных, имеющих профессиональное образование и трудоустроенных в столовой колонии, была проведена викторина на знание основ поварского дела. Участники смогли проверить свои профессиональные знания, отвечая на заковыристые вопросы ведущей конкурса - чётко назвать основные ингредиенты какого-либо соуса, например. Конкурсанты в итоге смогли не только получить удовлетворение от своей теоретической подготовки, но и узнать благодаря викторине нечто новое в искусстве кулинарии.

Наибольшие страсти разгорелись во время второго этапа, когда была предоставлена возможность и другим осужденным, не имеющим специального образования, проявить себя в качестве виртуоза кухни.

Всем желающим было предложено поучаствовать в конкурсе на лучшее кулинарное блюдо. На импровизированный поединок вышли две команды: женщины противостояли мужчинам. Участникам выдали одинаковый набор доступных и простых продуктов - кура и овощи, а вот что приготовить из этого набора, решали сами конкурсанты.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в результате упорного кулинарного баттла жюри посчитало наиболее эстетичным и вкусным блюдо женской команды – оладьи и жареные куриные крылышки со спагетти. Мужчины, приготовившие свекольник с курой и овощами, на этот раз покинули кулинарный ринг побеждёнными, но пообещали взять реванш в следующем конкурсе.

По итогам поварских мероприятий все получили положительные эмоции и дополнительное угощение к столу. Победители награждены памятными грамотами.

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