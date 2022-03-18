Сверхновая реальность рынка труда: прогнозы и тренды по версии hh.ru

В четверг, 17 марта, прошло пленарное заседание VI Санкт-Петербургского Международного форума труда, в рамках которого генеральный директор hh.ru Михаил Жуков озвучил видение ситуации на рынке труда на основе данных hh.ru, прогнозы, а также возможные тренды на 2022 год.

Анализ ситуации на рынке труда с момента начала геополитического обострения показывает, что часть компаний вошла в режим ожидания, начав приостанавливать наем новых сотрудников. Число активных вакансий постепенно снижается, а число активных резюме, наоборот, растёт. Например, в Санкт-Петербурге и Ленобласти динамика вакансий за последние три недели показывает снижение: минус 14,9%, в других регионах СЗФО минус 11,3%.

С другой стороны, соискатели стали активнее обновлять и размещать резюме. В целом по России +8,3%, в Петербурге и Ленобласти прирост числа резюме составил +8,7%, в других регионах СЗФО -- +6,6%.

Сейчас все еще сложно строить однозначные предположения о причинах начавшегося роста резюме. За ним может стоять как первые небольшие сокращения либо предчувствие или просто страх нестабильности, которые толкают соискателей на поиск нового места. Еще одной причиной выхода людей на рынок может являться обыкновенный мониторинг рынка в поисках вакансий в наиболее стабильных компаниях или отраслях. Кроме того, для данного времени года характерно традиционное повышение активности у соискателей: весной после длинных праздников и выходных в феврале и марте люди вновь могут возвращаться к поиску работы или подработки. В апреле начнет складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей.

Конкуренция за рабочие места

Активизировавшиеся соискатели повлекли за собой и рост уровня конкуренции. Так, во второй половине 2021 года уровень конкуренции плавно снижался и до конца года не превышал значения 4 соискателей на одну вакансию в среднем по России, и в начале 2022 года конкуренция оставалась примерно на том же уровне. Но за последние 3 недели она начала расти, причем достаточно быстро. К концу прошлой недели она составляла уже 4,8 пункта. Заметнее всего уровень конкуренции за последние 3 недели вырос в сферах страхования (4,5 резюме на вакансию) и юриспруденции (8 резюме на одну вакансию), а также среди начинающих специалистов (до 7 резюме). Среди регионов наибольшим ростом уровня конкуренции отличились Москва, Московская область (по 5,7 резюме на вакансию), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,7 резюме).

Реакция рынка

Сроки реакции рынка труда на глобальные изменения, произошедшие в экономике, достаточно размытые. В целом в апреле ожидается четкий сигнал того, что будет дальше происходить на рынке труда: выход первых сокращаемых работников, которые вероятно, почти мгновенно «растворятся» в работодательском спросе. С другой стороны, может начаться секторальный рост числа резюме и секторальное снижение количества вакансий.

Позже, с начала лета, начнется подстройка рынка труда под новые реалии и сюда можно отнести популяризацию неполной занятости, рост занятых в «теневой» и «гаражной» экономиках.

Может продолжится рост безработицы, хотя официально она может остаться невысокой из-за гибких форм подстройки рынка труда в условиях низких пособий. Как следствие, случится снижение доходов и покупательной способности зарплат. Из-за этого среди возможных негативных эффектов – может пострадать сфера услуг, в которой по официальных данным занято порядка 6,5 млн россиян-работников.

Среди позитивных эффектов при условии отсутствия эскалации внешнего фона эксперты hh.ru также выделяют такие: появятся новые бенефициары на освободившихся нишах масс-маркета с огромным потенциалом найма. Кроме того, локальное производство должно стать одним из новых ярких бенефициаров: спрос на ИТР и рабочие/сервисные роли в производстве должен вырасти через какое-то время.

Планы компаний

В ходе доклада Михаил Жуков также представил свежие данные исследования hh.ru, проведенного среди российских работодателей, по теме производительности труда. В задачу входило выяснить, какие планы есть у компаний относительно повышения уровня производительности труда. В данный момент эффективность труда в любой компании может стать как залогом успеха, так и одной из причин краха бизнеса.

Данные опроса показывают, чуть более трети опрошенных (35%) давно ведут работу по повышению производительности труда и делают это на постоянной основе. При этом близко к ним стоят те, для кого решение вопросов эффективности труда на данный момент не актуально (27%). Ещё 23% только планируют приступить к этой теме в 2022 году. Интересно, что 8% опрошенных компаний были вынуждены заняться повышением производительности труда своих работников из-за пандемии и есть вероятность, что по итогам 2022 года число таких компаний вырастет.

Касательно финансовой части вопроса: треть (29%) опрошенных компаний оставляют бюджет программ по повышению производительности труда на прежнем (прошлогоднем) уровне, ещё 16% вообще используют безбюджетные практики. И лишь 31% указали, что планируют значительные вложения.

В фокус основных задач компании берут сразу несколько направлений: обучение работников и повышение квалификации – больше половины опрошенных (67%), а также цифровизация и автоматизация бизнес-процессов (64%). Правда в связи с уходом\приостановкой деятельности ряда зарубежных компаний, возможно, с реализацией последней задачи у российских компаний могут возникнуть проблемы. С другой стороны, этот вызов может дать толчок развитию местной ИТ-индустрии, которая, судя по числу вакансий и резюме, достаточно активно развивается.

В продолжение темы задач в сфере повышения эффективности труда: 47% опрошенных представителей российских компаний заявили, что планируют вложения в оборудование и производственные мощности. Каждая пятая компания (20%) хочет провести сбор инновационных и рационализаторских предложений от своих работников. 18% планируют аудит для дальнейшего развития.

В сухом остатке

Среди основных выводов в своём анализе рынка труда Михаил Жуков отметил следующие: рынок драматически поменялся в 2020 – 2021 годах, соискателей перестало на всех хватать, способствовала тому и сложная демографическая ситуация в России, которая будет сохранять своё влияние еще долго. Между тем есть основания говорить, что рынок может снова повернуться в сторону работодателей, когда вакансий может стать меньше, чем соискателей. Отсюда возможно снижение текучести кадров: люди будут держаться за работу и осознание того, что работа – ценность.

В связи с этим необходимо перестраивать процессы работы с рынком и процессы работы с персоналом внутри, в том числе привлекая и делая ответственными нанимающий бизнес. Трансформация экономики повлечет за собой и структурные изменения на рынке труда: возможен переток между «диджитал» и офлайн ролями.

Фото: https://us86.ru/2022/03/17/nostroj-predstavil-mexanizm-po-otboru-kvalificirovannoj-inostrannoj-rabochej-sily-na-mezhdunarodnom-forume-truda/