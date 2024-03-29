«Сверили часы» для выполнения антитеррористических мероприятий в регионе

Губернатор Андрей Чибис 28 марта провёл заседание оперативного штаба Мурманской области и антитеррористической комиссии в Мурманской области.

Открывая заседание, Андрей Чибис поблагодарил сотрудников силовых ведомств за слаженную эффективную работу, благодаря которой массовые мероприятия в регионе прошли спокойно.

«Мы совместно приняли весь комплекс повышенных мер безопасности для обеспечения охраны общественного порядка и массовых мероприятий. В текущей ситуации нам необходимо минимизировать риски проявления незаконных действий, нарушений правопорядка и, в первую очередь, совершения террористических действий. Наша сегодняшняя цель – ещё раз «сверить часы» с точки зрения чёткого выполнения всех антитеррористических мероприятий, и при необходимости выработать дополнительные меры повышения безопасности на территории Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии Мурманской области, оперативного штаба, руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, руководители предприятий, организаций и ведомств.

Фото: https://gov-murman.ru