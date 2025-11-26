Сверили часы: первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко провела рабочую встречу с руководством Северо-Западного ГУ Банка России

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко провела рабочую встречу с руководством Северо-Западного ГУ Банка России. Встреча состоялась в рамках коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики, которую Банк России в эти дни проводит в Мурманске.

Стороны обсудили влияние ключевой ставки на экономику региона, инфляцию, а также совместную работу регулятора и органов власти по приоритетным направлениям.

«Правительство Мурманской области и Банк России в постоянном диалоге по важным для региона вопросам ценовой динамики, банковского сектора, развития деловой и инвестиционной активности. Обсуждение текущей ситуации и прогнозов Банка России в области денежно-кредитной политики позволяет нам держать руку на пульсе и учитывать при планировании регионального бюджета, который сейчас уже активно обсуждает в областном парламенте» – отметила Оксана Демченко.

Начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала в свою очередь подчеркнул важность коммуникации с региональными органами власти и бизнес-сообществом. Он отметил, что порядка 150 компаний Мурманской области из всех отраслей экономики региона являются участниками мониторинга предприятий, который на постоянной основе проводит регулятор.

«Перед принятием решений по ключевой ставке необходим всесторонний анализ. Это не только работа со статистикой, важно понимать настроения и ожидания бизнеса и людей в регионах, тенденции и перспективы. Поэтому для нас очень важен прямой диалог. Он помогает Банку России не только подробно разъяснить логику наших решений, но и лучше понять состояние региональной экономики», – подчеркнул Павел Шаптала.

Стороны также отметили совместную плодотворную работу в рамках реализации региональной программы по повышению финансовой грамотности и высокие показатели финансовой доступности, по которому Мурманская область находится в числе лидеров среди регионов СЗФО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557573/#&gid=1&pid=1