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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 22:45

«Сверили часы»: в Мурманске состоялся ряд мероприятий в рамках уточнения планов газификации региона

Губернатор Андрей Чибис провёл двустороннюю встречу с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, также состоялось рабочее совещание. Стороны обсудили практическую реализацию проекта.

«В рамках Международного арктического форума, который прошёл в Мурманске в конце марта, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск». Опубликован соответствующий перечень поручений главы государства. Мы с коллегами сегодня собрались, чтобы «сверить часы». Спасибо коллегам из «Газпрома», Виталию Анатольевичу, Алексею Борисовичу за огромное внимание, которое вы уделяете этому вопросу, чуткое и внимательное отношение. Вместе мы движемся вперёд», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Отметим, генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области станет основой программы развития газоснабжения и газификации региона.

«Мы прибыли большой командой «Газпрома» для обсуждения вопросов начала газоснабжения и, соответственно, газификации Мурманской области. Мы готовим программу на 2026 - 2030 годы к подписанию, которая ляжет в основу взаимодействия. Проделан большой объём работы. Поручение Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина будет выполнено», – подчеркнул Виталий Маркелов и поблагодарил губернатора и команду региона за сотрудничество.

Напомним, ключевое решение о газификации Мурманской области природным газом было озвучено президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2022 году по итогам встречи с губернатором Андреем Чибисом. Этому предшествовала системная работа региональной управленческой команды. Кроме ухода от мазутозависимости, это позволит запустить в регионе новые производства, развить и модернизировать существующие мощности. Сейчас продолжается кропотливая работа по подготовке масштабного проекта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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