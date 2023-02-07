«Сверили часы»: в Мурманской областной Думе состоялась встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с сенатором РФ Татьяной Сахаровой

Представитель Мурманской области в Совете Федерации проинформировала спикера Думы о детальности верхней палаты парламента страны в 2022 году и планах на 2023 год. Также обсуждались подключение к сети «Интернет» и оснащение автоматизированными рабочими местами фельдшерских акушерских пунктов, состояние объектов инфраструктуры отдыха детей и их оздоровления на территории региона, ряд других вопросов.

В ходе беседы особое внимание было уделено мониторингу ситуации с оказанием бесплатных нотариальных услуг мобилизованным гражданам и их семьям в Мурманской области.

«Важно, что темы, актуальные в настоящее время в регионе, поднимаются на федеральном уровне. Это позволяет оперативно находить и принимать эффективные решения на благо жителей», - отметил Сергей Дубовой.

Спикер также подчеркнул, что встречи депутатов областного парламента с сенатором РФ от Мурманской областной Думы проходят на системной основе.

«Такое взаимодействие крайне полезно, так как позволяет «сверить часы» - внести изменения в деятельность регионального органа законодательной власти в соответствии с федеральной повесткой», - сказал он.

Татьяна Сахарова отметила, что конструктивный диалог с депутатами и спикером регионального парламента даёт возможность ускорить решение многих сложных вопросов в интересах населения области, и выразила уверенность, что такая слаженная совместная работа продолжится и в дальнейшем.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27021/