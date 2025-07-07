«Сверить часы», или Точечно проработать вопросы, чувствительные для людей

Губернатор Андрей Чибис 4 июля принял участие в собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Он приветствовал представителей муниципалитетов, рассказал о тех усилиях, которые предпринимает команда губернатора для развития экономики и социальной сферы Мурманской области, а также нацелил представителей муниципалитетов на поиск новых инструментов повышения эффективности местной власти.

«В рамках ассоциации впервые собираемся в таком формате: главы муниципалитетов, региональное правительство, представители прокуратуры, в том числе те, кто работает на территориях. Встретились, чтобы точечно проработать вопросы, чувствительные для людей, и подумать, как вместе искать дополнительные механизмы для их оперативного решения. Мы понимаем, что на многие темы влияет ограниченность финансовых ресурсов. Наша задача – расставить акценты так, чтобы проблемные вопросы решались оперативнее, быстрее. Важно было вместе собраться и «сверить часы», синхронизировать наши действия. Спасибо коллегам за рабочий настрой», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что главные направления, по которым работает регион – реализация национальных проектов, актуализированного плана «На Севере – жить!», программы реновации ЗАТО, а также в начальной стадии – работ в рамках мастер-планов, поддержанных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Андрей Чибис сделал акцент на важности активного продолжения работ по расширению Мурманского транспортного узла, реализации стратегически важных инвестиционных проектов, в первую очередь – газификации Кольского Заполярья. Главная же задача – повысить качество жизни в ключевом арктическом регионе, – подчеркнул глава региона.

«Важно, что в условиях экономического давления и непростой бюджетной ситуации мы сохранили все социальные гарантии и внимание к значимым для северян инициативам. Мы продолжаем качественно менять наши города и посёлки в разных сферах. Ведм активную работу по благоустройству, ремонтируем дороги и многоквартирные дома, медицинские и образовательные учреждения, обновляем оборудование. В регион впервые за много лет зашли федеральные застройщики, и нашим жителям будет доступно новое жилье по Арктической и Семейной ипотекам», – отметил губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что при поддержке президента Владимира Путина и федерального правительства команда региона смогла дополнительно привлечь порядка 65 млрд рублей на реновацию ЗАТО, компенсацию средств на мазут, создание кампуса мирового уровня на базе МАУ, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, технологическое присоединение к электрическим сетям резидентов ТОР «Столица Арктики».

Представители региональной и местной властей обсудили, как улучшить показатели социально-экономического развития территорий, различных программ и проектов, направленных на создание комфортных условий для жизни в муниципальных образованиях региона.

Руководитель Совета муниципальных образований Мурманской области Александр Самарин подчеркнул, что главные задачи этой организации – координация деятельности органов местного самоуправления для повышения качества их работы, поиска эффективных управленческих решений.

«Уверен, что сегодняшнее собрание ассоциации поможет найти механизмы работы, интересные для всех, кто стремится качественно выполнять все стоящие перед муниципалитетами задачи. К примеру, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в муниципалитетах ведётся большой объём работ – дороги, капремонты, благоустройство. Уже практически во всех муниципалитетах по поручению губернатора оперативно устранены дефекты после зимы, местные власти безотлагательно включились в текущие и капитальные ремонты дорог. Уже есть законченные дорожные ремонтные работы, а в каких-то муниципалитетах они – в активной фазе. Мы видим, что регион меняется к лучшему, и стремимся внести свой вклад в общее дело», – отметил Александр Самарин.

О необходимости совместной конструктивной работы в сфере соблюдения законности и обеспечения прав граждан говорил и прокурор Мурманской области Сергей Паволин. Участие в собрании ассоциации руководства областной, городских, районных и межрайонных прокуратур поможет главам муниципалитетов по-новому выстроить взаимодействие с надзорными органами. И, в частности, найти новые подходы для решения такой злободневной для всех муниципальных образований проблемы, как исполнение решений судов по искам органов прокуратуры.

Сотрудничество Ассоциации с прокуратурой осуществляется на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного сторонами в 2024 году. Представители муниципалитетов и органов прокуратуры договорились выстраивать совместную работу так, чтобы максимально полно использовать те возможности, которые предоставляет соглашение, для предупреждения нарушений и решения актуальных задач.

Среди таких задач – реализация федерального закона об организации местного самоуправления, приведение нормативно-правовой базы в соответствие этому закону, определение полномочий и выбор инструментов, обеспечивающих эффективность формирования и работы местной власти, защиты интересов граждан. Эти и другие вопросы станут приоритетными в будущей работе Ассоциации.

А одним из главных итогов заседания ассоциации стала установка, принятая всеми главами муниципалитетов: сделать взаимодействие с жителями их территорий, укрепление обратной связи главным приоритетом в работе. В том числе это означает регулярно проводить мониторинг обращений и информации от граждан в социальных сетях и других интернет-ресурсах, оперативно брать под личный контроль отработку таких запросов и заявлений. Кроме того, будет усилено информирование северян о запланированных и проводимых мероприятиях по улучшению инфраструктуры и других работах в муниципалитетах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549888/#&gid=1&pid=13 Министерство информационной политики Мурманской области /