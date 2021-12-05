«Свет и тени художника мира»: северян приглашают на выставку репродукций произведений Рембрандта

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» начала работу выставка «Свет и тени художника мира» из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова.

В экспозиции представлены репродукционные гравюры, выполненные ведущими западноевропейскими и российскими художниками. Они охватывают значительный период творчества великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1631 – 1661 годы). Его художественное наследие огромно – в настоящее время по разным оценкам сохранилось около 560 картин, более 300 гравюр и свыше 1500 рисунков, которые поражают своим многообразием и широтой интересов мастера.

Как сообщает региональное Министерство культуры, творчество художника проникнуто стремлением к глубокому философскому осмыслению драматической сложности мира и человека во всём богатстве его духовных переживаний и чувств. Демократическое по своему существу, оно ознаменовало собой вершину развития искусства XVII века, воплотив в яркой новаторской художественной форме высокие гуманистические идеалы, веру в красоту и достоинство человека.

Представленные на выставке картины отражают основные темы, волновавшие мастера. В числе экспонатов – портреты, в том числе автопортреты, которые он выполнял на протяжении всей жизни, а также пейзажи, библейские и мифологические сцены, бытовые сюжеты.

Посетить выставку можно до 23 января.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429843/#&gid=1&pid=4