«Свет мой, зеркальце, скажи…»: мурманские дошколята продемонстрировали свои таланты

В областном центре прошёл фестиваль детского творчества муниципальных дошкольных образовательный учреждений «Свет мой, зеркальце, скажи…», посвящённый 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

В этом году его участниками стали ребята и воспитатели из 49 детских садов города. В ходе мероприятий маленькие мурманчане играли в спектаклях, читали стихотворения, рисовали и создавали мультфильмы по мотивам сказок великого русского писателя.

Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня в детском саду №129 прошла торжественная церемония подведения итогов в номинации «Театральный бульвар «Три девицы под окном…». В ней приняли участие 14 творческих коллективов по направлениям: драматический спектакль; музыкальный спектакль (в жанре мюзикла, оперетты); кукольный театр.

Победители и призёры были награждены дипломами.

12 и 13 апреля будут подведены итоги в номинациях - «Литературная гостиная «У лукоморья дуб зелёный…» и «Книжная ярмарка «Там на неведомых дорожках…».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24780&page=1