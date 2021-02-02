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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.21 14:25

Свет на улице Маяковского горит, но благоустройство будет здесь ещё продолжено

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалевой и Ириной Мазилкиной проверили итоги капитального ремонта уличного освещения на проезде по улице Маяковского (от дома № 21 до ул. Садовой).

Здесь поставили 21 новую световую опору. На них установлены одинарные и двойные кронштейны. Эти конструкции позволяют разместить 40 светодиодных светильников. Такое количество источников света делает территорию максимально освещенной в темное время суток.

– Очень приятно, когда жители оценивают нашу работу на отлично, – рассказал Евгений Никора. –  И такая оценка вполне справедлива. Раньше на проезде по улице Маяковской света, мягко говоря, не хватало. Из-за этого даже возникали неудобства при механизированной уборке снега. Я это помню по февралю прошлого года. Поэтому минувшим летом принято решение эту ситуацию исправить. Мы это сделали. Результат очевиден. И хотел бы отметить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В Мурманске есть еще территории, на которых необходимо привести уличное освещение в порядок. 

Благоустройство проезда рядом с домом № 21 по улице Маяковской не ограничится одним только освещением. Уже летом текущего года здесь должны начаться работы по капитальному ремонту пешеходной связи. В планах устройство покрытия проезжей части и тротуаров.  В проект также вошли работы по строительству подпорной стены, новых ограждений, ремонт колодцев и озеленение территории.

– Все эти преобразования безусловно важны для людей, которые здесь живут. Например, роль качественного освещения для города, в котором есть такое понятие как полярная ночь, трудно переоценить, – подчеркнула Ирина Мазилкина. – Жители близлежащих домов не раз жаловались на то, что здесь темно. На данный момент проблему считаю решенной. Исключительно положительные отзывы от людей. Они говорят, что теперь здесь ходить стало гораздо приятнее и безопаснее. Водители могут лучше видеть пешеходов.

Работы по ремонту уличного освещения в столице Заполярья ведутся постоянно. Примерами уже завершенных объектов могут послужить благоустроенные территории по улицам Адмирала флота Лобова, Северный проезд, Полярной дивизии, а также на Верхнеростинском шоссе. Стоит также отметить, что все городское освещение подключено в единую систему «Каскад». Такая интеграция уличных фонарей позволяет контролировать их работу с помощью одного общего пульта.

 

 

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