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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 13:30

Светлана Наумова: половина северян выбирают спорт и активный отдых

В ходе оперативного совещания 17 октября министр спорта Мурманской области Светлана Наумова доложила о промежуточных итогах выполнения работ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и регионального плана «На Севере – Жить!». По прогнозам профильного ведомства благодаря планомерной политике регионального правительства и поддержке со стороны губернатора к 2024 году доля северян, выбравших активный образ жизни, составит 55%.

В текущем году на реализация федерального проекта Министерство спорта России выделило Мурманской области 248,2 млн рублей. С учетом регионального и муниципального софинансирования объем инвестиций в это направление деятельности составил 793,1 млн рублей. Такая масштабная финансовая поддержка позволяет успешно реализовывать программу «Умею плавать» для детей от 6 до 10 лет, закупать спортивно-технологическое оборудование для площадок ГТО, помогать спортивным школам и проводить реновацию их сооружений в нормативное состояние.

«Федеральным проектом «Спорт – норма жизни» предусмотрено достижение двух основных показателей. Первый важный фактор – доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На текущий момент она составляет 49,35%. Второй – уровень обеспеченности северян спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. В регионе показатель равен 48,68%», – отметила Светлана Наумова.

Глава профильного ведомства подчеркнула, что высокий результат в реализации федеральной программы помог обеспечить региональный план «На Севере – жить!», в рамках которого появляются новые спортивные объекты. Так, в 2022 году завершается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше, а также лыжной базы в Полярных Зорях, проводится капитальный ремонт действующих муниципальных спортивных объектов.

При поддержке правительства Мурманской области работа реализуется по трем основным направлениям: развитие массового спорта, проведение спортивно-событийных мероприятий, а также модернизация спортивной инфраструктуры. На данный момент создано более 100 школьных спортивных клубов, проходят бесплатные сеансы оздоровительного плавания «Час здоровья» для пенсионеров, инвалидов и детей-сирот, проведена серия разноплановых мероприятий, а также масштабный Праздник Севера.

Важное значение в популяризации здорового образа жизни играет проект «Бодрое воскресенье», который позволяет северянам регулярно бесплатно заниматься доступными видами спорта. Светлана Наумова отметила конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда», итоги которых будут подведены 17 декабря, в качестве успешных практик для достижения целей по привлечению жителей региона к активному образу жизни.

Как сообщает региональное Министерство спорта, ещё одна важная тема доклада профильного министра – открытие пространств «СОПКИ.SPORT» в разных муниципалитетах Мурманской области. Современный спортивный зал, в котором молодые северяне могут бесплатно заниматься в удобное время, уже открылось в Апатитах на базе спортивной школы «Олимп». До конца ноября пространства с тренажерами для проработки всех групп мышц, скамьями для жима, брусьями, турниками, велотренажерами и боксёрскими грушами появятся в Полярных Зорях, Кировске, Оленегорске, Заполярном, Мончегорске и селе Ловозеро.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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